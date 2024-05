GP USA: Verstappen poprvé vyhrál v Miami kvalifikaci, Leclerc mu šlapal na paty

Podmínky v Miami se ani pro kvalifikaci příliš nezměnily - stabilních 29°C, trať byla o něco teplejší (48°C) a opět jsme se obešli prakticky bez větru. K dispozici měli piloti pneumatiky škály C4-C2, ale dalo se předpokládat, že většinou budou využívány nejměkčí, tedy červené gumy.

Q1 - 18 minut

Překvapivě nikdo nečekal, pit-lane se zaplnila a to neslo i drobné zmatky: mechanici Sauberu vypustili Zhoua do cesty Ricciardovi, ale vše se obešlo bez kontaktu. První byl na trati domácí Sargeant, ale v závěru měřeného kola ho mírně rozhodil Leclerc, takže svou snahu vzdal. Základní čas tak stanovil Magnussen (1:29,015), ale bylo jasné, že to je pouhé provizorium. Většina pilotů si první pokusy odjela na použitých pneumatikách, proto se časy nedostaly přes hranici 1:28,0 - nejblíže k tomuto limitu měl Verstappen (1:28,023), následovaný oběma Ferrari (Sainz jr - 1:28,159; Leclerc 1:28,183).

Teprve druhé pokusy už provázelo zrychlení a jestliže Verstappen v klidu zajel 1:27,689 (pod 1:28,0 se dostali ještě Sainz a Pérez), pozornost se přenesla na opačný konec startovního pole, kde se o Q2 rval především Sargeant. Poslední pokusy nejohroženější pětice však nedopadly dobře, což šokovalo zejména u hrdiny sprintu Ricciarda, jenž zajel čas o 0,476 vteřiny horší než v kvalifikaci na sprint. Dost možná to byl důsledek škrtnutí o bariéru v zatáčce 16, stejně jako o den dříve.

Do Q2 nepostoupili: Bottas, Sargeant, Ricciardo, Magnussen, Zhou

Q2 - 15 minut

Tentokrát si diváci počkali téměř tři minuty, než se začala smečka F1 trousit na trať - v čele s Cunodou a Strollem, poslední pak byl Albon. Tentokrát už byly časy podstatně reprezentativnější a piloti Ferrari a McLarenu dokonce vsadili jen na jeden pokus - tím se do čela vyhoupl Leclerc (1:27,533) v zádech s Verstappenem (1:27,566). Nevedlo se Hamiltonovi, stěžoval si na malý přítlak, ještě hůře ale dopadl Albon - tomu nevyšel průjezd zatáčkou 17 a zastavil se nosem těsně u bariéry. Musel couvat a zbyl mu tak jediný pokus záchrany.

Zajímavě pojali boj o pozice u McLarenu, když poslali na okruh Norrise na středně tvrdé směsi. A Lando zajel opravdu výborný čas (1:27,871). Na jeden pokus uprostřed Q2 vsadil optimisticky Hülkenberg a jeho vabank mu vyšel, protože ani piloti Alpine, ani Aston Martiinu už se v závěrečných pokusech nezlepšili natolik, aby pilota Haasu zdolali. Zachránil se i Hamilton, jenž nečekaně vystřihl třetí nejlepší čas (1:27,697) a na chvíli rozehnal chmury na tváři Toto Wolffa

Do Q3 nepostoupili: Stroll, Gasly, Ocon, Albon, Alonso

Q3 - 12 minut

Hülkenberg s Cunodou, jako by věděli, že budou bojovat o postavení v páté řadě, vyjeli jako první. Norris měl opět pro úvodní pokus středně tvrdou směs a tým ho povzbuzoval, že výsledky jsou opravdu velmi dobré (ale horší než v Q2). Hamilton se smýkl v zatáčce 11 a nadále žehral na chování vozu. První matchball zahrál Verstappen, ale Leclerc mu byl nadále na dosah. Situaci nijak neovlivnila ani Hülkenbergova stížnost, že mu v zatáčce 17 při rychlém pokusu Sainz jr. pozdě uvolnil volný pruh.

Čekalo se, jak rozhodnou závěrečné pokusy, ale k velkému překvapení - Verstappen hovořil o velké degradaci pneumatik - se žádná velká zlepšení nekonala. Povedlo se to jenom Pérezovi, ale ani to mu nestačilo na TOP3, Hamiltonovi, jenž se na poslední chvíli prosmýkl před Hülkenberga s Cunodou - na žlutých pneumatikách! Na těch nejměkčích byl o 0,716 pomalejší než v Q2! Hülkenberg a Cunoda se sice také zlepšili, ale pátá řada je nakonec neminula. Piastri dokonce jako jediný vůbec podruhé štěstí nezkusil...

Verstappen sice vybojoval premiérové pole-position na okruhu v Miami, ale neustále musí počítat s tím, že Ferrari nesložilo definitivně zbraně.

GP Miami (Miami International Autodrome) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:27,241 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:27,382 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:27,455 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:27,460 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:27,594 6. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:27,675 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:28,067 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:28,107 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:28,146 10. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:28,182 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:28,222 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:28,324 13. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:28,371 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:28,413 15. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:28,427 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:28,463 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:28,487 18. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:28,520 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:28,619 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:28,824

