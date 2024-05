Špatný pokyn během klíčového okamžiku aneb jak Mercedes zkazil Hamiltonovi závod

Hamilton zamířil ke svým mechanikům v 51. z celkových 78 kol, na které byl nedělní závod v Monte Carlu vypsán. Pokoušel se o dřívější zastávku než jeho soupeř Max Verstappen, který před ním jezdil na šesté pozici. To mělo přinést časovou výhodu vzhledem k tomu, že oba měli na vozech již dost opotřebovanou středně-tvrdou směs, kterou nasadili během přerušení po úvodní havárii.

Inženýr Peter Bonnington však po nasazení čerstvé tvrdé směsi svému jezdci řekl, že jde o "normální výjezdové kolo a čas by ti měl přinést výhodu." O kolo později do boxů zamířil i Max a na trať se vrátil před Lewisem. Ten se proto naštvaně dotázal, proč mu neřekli, že výjezdové kolo bylo tak "kritické" pro úspěšné podseknutí.

Toto Wolff nyní přiznal, že to byla chyba ze strany Mercedesu: "Šlo o špatnou komunikaci mezi námi na boxové zídce, takže jsme to pokazili. Měli jsme mu říct, že výjezdové kolo je kritické ve snaze o podseknutí, jenže jsme se bavili o tom, zda jakékoliv výjezdové kolo bude na nových pneumatikách stačit. Takže zpráva, kterou dostal, byla přinejlepším matoucí... ale zřejmě špatná."

Box Box 📦



Lewis boxes to the hard tyre.



Let’s see what he can do for the rest of the race 👊 pic.twitter.com/zsUlEhl80x — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 26, 2024

Hamilton se před zastávkou přiblížil k Verstappenovi na dostřel jedné a půl sekundy, čerstvá směs byla o dvě sekundy na kolo rychlejší, byť Mercedes svého druhé jezdce Georgea Russella do boxů z pátého místa nepovolal a on na svých středně-tvrdých pneumatikách zvládl 77 kol až do cíle a bez problému odolal závěrečnému tlaku lídra šampionátu s Red Bullem.

Wolff rozebírá, proč měli obavy Lewisovi oznámit, že výjezdové kolo bude klíčové: "Mělo dojít na zprávu o kritickém výjezdovém kole, ale v pozadí jsme měli obavy o to, abychom ty pneumatiky nezničili během jednoho kola. Dělali jsme si starosti o to, co by se dělo později."

"Ale když to shrnu, šlo o špatnou zprávu Lewisovi, šlo o chybu týmu. Chtěli jsme být blízko Verstappenovi a potom ho podseknout, ale s předáváním zpráv jsme to úplně pokazili," uznává šéf Mercedesu, kterému v šampionátu konstruktérů letos patří se ztrátou 88 bodů až čtvrtá příčka za McLarenem.