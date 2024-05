První trénink byl stříbrný. Díky Hamiltonovi

Úvod tréninku přinesl zamračené a relativně chladné počasí. Zároveň existovala možnost dešťových přeháněk, což znamenalo, že hned od prvních minut jsme byli svědky hustého provozu na trati. Nechyběly ani incidenty, leč jen mírného rázu.

V první zatáčce probrzdili do únikové zóny Bottas, Hulkenberg či Albon. V Monaku se vždy jezdí velmi blízko bariérám - pocítili to Leclerc a Verstappen, kteří si o bariéry jemně škrtli, nicméně v obou případech to byl zanedbatelný kontakt.

Mnohem větší starosti měli u Alpine. Pierre Gasly zahlásil do týmového rádia jen pár minut po startu měřených jízd "no power". Tým proto povolal francouzského jezdce do boxu, načež začaly kontrolní práce na Gaslyho pohonné jednotce.

Juki Cunoda žádal po týmu pro změnu kontrolu podlahy. Osmnáct minut před koncem prvního tréninku byly vyvěšeny červené vlajky. Zhou očesal reklamu za první zatáčkou a k tomu si poškodil bočnici předního křídla. Trať proto bylo potřeba uklidit.

Nejrychlejší čas prvního tréninku zajel Lewis Hamilton, druhý skončil Oscar Pastri a třetí George Russell.

GP Monaka (Circuit de Monaco) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,169 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:12,198 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,295 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:12,396 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:12,397 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:12,775 7. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:12,789 8. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:12,875 9. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:12,901 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:12,954 11. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:12,984 12. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:13,229 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:13,248 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:13,390 15. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:13,425 16. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:13,576 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:14,150 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:14,159 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:14,570 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:15,574

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ