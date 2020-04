Koho by chtěl Leclerc jako týmového kolegu? Volba možná překvapí

O tom, kdo bude od příští sezony parťákem Charlesa Leclerca Ferrari ještě nerozhodlo. Variant je hned několik. Ta základní spočívá v prodloužení smlouvy mezi Scuderií a Sebastianem Vettelem. Pak jsou tu ale i další mmožnosti, které se více či méně skloňují.

Spekulace hovoří například o Danielu Ricciardovi či Carlosi Sainzovi. Oba jsou údajně zapsání na seznamu alternativ v případě, že jednání se Sebastianem Vettelem selžou.

Novináři se zároveň zeptali Charlesa Leclerca, koho by si on přál jako týmového kolegu. Tedy pokud by měl neomezený výběr. Odpověď mladého Monačana možná překvapí. Vítěz dvou Velkých cen by si zvolil Pierre Gaslyho. Oba piloty totiž pojí přátelství už z dob jejich vzájemného zápolení na motokárách.

Čtvrteční tiskovka v Itálii | foto: Red Bull Content Pool

„Pokud by byl v týmu Pierre, bylo by to super. Byli jsme týmovými kolegy už v dobách závodění na motokárách, já na tyhle doby moc rád vzpomínám. Bývalo to parádní. V týmu bychom si určitě rozuměli, já ale budu respektovat jakoukoli volbu týmu," říká Leclerc.

Gaslymu jeho angažmá v elitní stáji nevyšlo, přičemž po přeřazení zpět do „béčkového" Alpha Tauri si bude muset na svou další velkou šanci počkat. Otázkou přitom také je, jestli se jí vůbec dočká. Formule 1 totiž možnosti na reparát nerozdává jen tak.

Pódiové umístění ze závodu v Brazílii však může Gaslymu právě takovou šanci zaručit. Bude tomu opravdu tak?