Brousí si Alonso zuby na Vettelovu sedačku?

Budoucnost Fernanda Alonsa je stále zahalena rouškou tajemství.Ostřílený osmatřicetiletý bard se netají svými ambicemi, které spočívají v návratu do Formule 1. Jenže pouze s konkurenceschopným materiálem. Právě to byl důvod, proč populární pilot na konci ročníku 2018 královnu motorsportu opustil. Po letech bezedného trápení s McLarenem, které často připomínalo scény z těch nejděsivějších hororů, si už zkrátka rodák z Ovieda řekl dost.

„Tenkrát jsem ten krok (odchod z F1) potřeboval. Byl jsem unavený. Osmnáct let jste neustále na cestách. Prakticky si neodpočinete. Defacto jsem byl celé ty roky v neustálém zápřahu," vrací se Alonso ke svému přerušení kariéry ve Formuli 1 , jež se datuje dva roky nazpět.

Během těchto 24 měsíců si pak dvojnásobný mistr světa v barvách Renaultu vyzkoušel další motoristické disciplíny. Ty, které jsou časově o cosi méně náročné, dalo by se říct. Máme na mysli Le Mans, WEC nebo Dakar.

Vettel, Sebastian | foto: Red Bull Racing

Nyní už ale pomyslný stav Alonsových baterek ukazuje status plně nabito. Znamená to jediné. Všeobecně uznávaný Španěl, chce znovu naskočit do vlaku s názvem Formule 1.

„Během těch dvou let bez Formule 1, jsem zvládl načerpat řadu nových sil. Chci se vrátit. Cítím se znovu na 23 let věku. V krátkodobém horizontu přesně vím, co chci dělat. Zbytek se uvidí až časem," líčí Alonso.

Italská média pak přišla během posledních dní se spekulacemi, které tvrdí, že se velezkušený Španěl, jenž už v Maranellu působil mezi lety 2010 až 2014, Ferrari znovu nabídl.

Mělo se tak stát v reakci na (údajně) neúspěšné první kolo jednání mezi Scuderií a Sebastianem Vettelem o novém kontraktu.