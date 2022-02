Testování v Barceloně, 2. den

Ve čtvrtek se za volant posadí tito jezdci:

- Alfa Romeo: Bottas (Zhou odpoledne)

- AlphaTauri: Gasly

- Alpine: Ocon

- Aston Martin: Stroll (Vettel odpoledne)

- Ferrari: Sainz (Leclerc odpoledne)

- Haas: Schumacher (Mazepin odpoledne)

- McLaren: Ricciardo

- Mercedes: Hamilton

- Red Bull: Pérez

- Williams: Albon (Latifi odpoledne)



Průběžné výsledky 2. dne

Průběh dne:

9:35 Ocon si užívá svou chvíli slávy: 1:24,231 min. Pérez se zapojuje do hry.

9:30 Alfa Romeo opět řeší technické problémy, Bottas vystoupil z vozu. Přitom již včera ujel jen 23 kol a Kubica dopoledne 9 kol. "Jo, měli jsme nějaké potíže, žel vyšly docela draho z pohledu času. Některé se týkaly spolehlivosti, jiné věci byly mechanického rázu. Naštěstí jsme je plně pochopili a vím, jak je vyřešit. Jen jsme neměli dostatek času během dne je vyřešit," uvedl včera Fin.

9:25 Hamilton se zapisuje časem 1:28,799, má nasazeny středně-tvrdé (C3) pneumatiky.

9:20 Podle Leclerca všichni stále ukrývají, co dokážou. Se svým Ferrari byl včera jinak spokojený: "Bylo to poprvé, co jsme na to v našem novém autě mohli opravdu tlačit. Dokončili jsme všechny testy, které jsme chtěli, a prošli hladce celým naším programem, což je pro nové auto dobré. Prvotní pocity nejsou špatné, ale neměli bychom se nechat zavést na scestí časy, protože jde o počáteční dny a všichni stále skrývají svou skutečnou formu."

Accessories on point this morning. Metallics are big right now.



(They’re called aero rakes and are mounted with sensors to measure air flow. 😉)#F1Testing pic.twitter.com/gBSFpbVz9e — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 24, 2022

9:10 Všechny týmy mají na vozech měřící soustavy s Pitotovými trubicemi svá aerodynamická měření. Snaží se získat kvalitní data o korelaci svých simulátorů a aerodynamických tunelů.

let’s go! 🤙 @PierreGASLY gets his first real taste of the AT03 today 💪 pic.twitter.com/19EQGFFdkb — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 24, 2022

9:00 Na okruh jako první vyjíždějí Sainz, Gasly a Ricciardo. Teplota vzduchu dosahuje 10 °C, asfalt je momentálně ještě chladnější.