Přestup do Ferrari? Sainz spekulace nekomentuje

Současná doba, která je ovlivněna koronavirem, by snesla přívlastek zamrzlá. Mnoho věcí zkrátka hodně zpomalilo, doba už nemá takový spád, jako ještě pár měsíců dozadu.

O Formuli 1 to platí také. Svět nejrychlejších monopostů na světě se zastavil. Přesto se tu a tam objeví nějaká zajímavá spekulace, která stojí za to, abychom se o ní zmínili. Jednou takovou je možný přesun Carlose Sainze z McLarenu do Ferrari.

Španělský pilot získal za poslední rok, kdy byl součástí britské stáje, vysoký kredit. Jeho výkony měly neustále vzrůstající tendenci, a co víc, Sainz dokázal svým příkladem motivovat ostatní zaměstnance týmu v neustálém zlepšování se. To je možná ještě cennější atribut než ten, který se dá spočítat získanými body do tabulky šampionátu.

Carlos Sainz v rámci prvního dne předsezonních testů v Barceloně | foto: McLaren

Jednoduše řečeno Carlos ukázal, že umí být lídrem. Koneckonců se to od něj tak nějak očekává. Ostatně, pokud je vaším otcem legendární Carlos Sainz senior, jeden z nejlepších automobilových závodníků všech dob, tak vám osud nadělil opravdu dobré geny.

Ale zpět k juniorovi. Mladý Sainz se svými letošními výkony katapultoval mezi nejžádanější zboží na přestupovém trhu zvlášť, když mu ve Wokingu končí smlouva a prodloužení nové zatím oznámeno nebylo.

Carlos Sainz před závodem v Singapuru | foto: McLaren

Spekulace tvrdí, že dalším působištěm ambiciózního Španěla může být Ferrari. V Maranellu se pod Sebastianem Vettelem kýve pomyslná židle, přičemž jako případná náhrada, je zmiňován právě Sainz.

„V McLarenu jsem spokojený. Když jsem do týmu přicházel, věděli jsme, že nás čeká velká výzva. Myslím si, že letos jsme učinili opravdu dobrý krok vpřed, líčí Sainz své aktuální rozpoložení v McLarenu.

„Je samozřejmě příjemné, když vás ostatní spojují i s jinými týmy. Ukazuje to, že si váží vaší práce. Já se teď ale soustředím na McLaren. Už na počátku roku jsme vedli nějaká jednání, která měla prodloužit mou stávající smlouvu. Pak se však celý svět začal soustředit na mnohem podstatnější věci, takže vše je teď ochromené. A přestup k Ferrari? To komentovat nebudu," uzavřel Sainz.