"Kupte si v Abú Zabí Mercedes, Ferrari nebo Red Bull!" Nejrychlejší cesta ke konkurenceschopnosti podle Hornera

"Teď je čas na to, abychom byli odvážní. Teď je čas na to, abychom ovlivnili změnu. Můžeme si odškrtávat věci, podle mě ale musíme chytnout býka za rohy a vyhnout se slovním hříčkám," uvádí šéf Red Bullu za současné situace, kdy je celá F1 v krizi, protože kvůli pandemii koronaviru nemůže závodit.

"Kdybych byl menším týmem, tak tou nejrychlejší a nákladově nejefektivnější cestou ke konkurenceschopnosti - spíše než se věnovat reverzními inženýrství a jen kopírovat své dodavatelské týmy, což se v mnoha případech děje, proč jim zkrátka neprodávat celá auta, se kterými skončíme v Abú Zabí? Ať je mají," nabádá Horner.

"Můžou fungovat jako závodní tým, nepotřebují veškerá ta zařízení pro výzkum a vývoj. Jde o nejrychlejší a zároveň nejlevnější cestu ke konkurenceschopnosti. Můžou fungovat jako závodní tým se slušným produktem," usuzuje.

Reverzní inženýring v praxi: Racing Point RP20 je zdařilou kopií loňského Mercedesu W10 | foto: Racing Point F1 Team

Malým týmům se to ale nelíbí - podle nich by si tak špičkové týmy jen upevnili své vedení a neporazitelnost, kdyby jejich soupeři závodili jen se starší technikou a ani po zavedení rozpočtových stropů by tak neměli šanci na úspěch.

"Ale panuje kolem toho paranoia - být konstruktérem a čeho se vzdáváte, když jím nejste. V jiných odvětvích motorsportu to funguje, v MotoGP. Když byste tedy odkoupili Mercedes, Ferrari nebo Red Bull po Abú Zabí, proč ne?" táže se Horner.

Rozpočtové stropy: do určité míry věc rozumná

Velkým týmům se nelíbí ani snahy o stlačení rozpočtových stropů k hranici 100 mil. dolarů (2,5 miliardy Kč) ročně, preferují spíše o polovinu vyšší částku.

Christian Horner chce menším týmům pomoci tak, že by jim prodával svá starší auta | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Já jsem zcela pro šetření penězi a rozpočtový strop je rozumnou věcí, ale pokud nejdete ke zdroji a nezastavíte záplavu, pak nemůžete očekávat, že strop bude přehradou, která vše zastaví. V podstatě jde o odříznutí přívalu vody u zdroje," pokračuje s tím, že by se mu spíše zamlouvala jiná opatření, jako například zmražení vývoje v některých oblastech.

"F1 byla jako globální šampionát těžce postižena, ale myslím si, že v nepříznivých dobách se lidé semknou. Viděli jsme to ve našem vlastním týmu a ve sportu jako celku. Podle mě se všichni soustředí na ty správné věci, pokud jde o přežití F1, která se nakonec rozjede bezpečným a zodpovědným způsobem," věří šéf Red Bullu v to, že se s ostatními týmy nakonec dohodnout tak, aby byli všichni spokojení.