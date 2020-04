100 + x, 100 - x. Jednání šéfů F1 se točilo hlavně kolem rozpočtů

Videokonference o budoucí podobě sportovních pravidel trvala celé odpoledne. Debata se točila zejména kolem toho, jak zvládnout současnou situaci, kdy je svět postižen pandemií koronaviru, a kolem snižování rozpočtových stropů.

I když podle zdrojů byla positivní a produktivní, k žádným konkrétním závěrům se nedošlo - snad s výjimkou zamítnutí dalšího odkladu technických pravidel až na rok 2023, jak si přál šéf Red Bullu Christian Horner.

Ty jsou v pravidlech pro příští rok omezeny na 175 mil. dolarů, týmy ale souhlasí s jejich dalším snížením na 150 mil. dolarů. Jak jsme vás včera informovali, McLaren nicméně usiluje o další redukci až na 100 mil. dolarů, což se špičce již moc nezamlouvá.

Koncept monopostu pro sezónu 2022 | foto: Formula1.com

Rozhovor se včera zabýval rozdíly mezi těmi, kteří dodávají ostatním převodovky, zavěšení či jiné díly, a náklady odebírajících týmů, které by byly zvýhodněny - nemusely by totiž věnovat část svých zdrojů na podstatné komponenty a mohly by utrácet více v jiných oblastech.

Proto by podle nich dodavatelé měli mít rozpočet stanovený například dle vzorce 100 + x, zatímco odběratelé ve výši 100 - x. Jakmile dochází na další snižování rozpočtů, týmy se více soustředí na každý milion dolarů, který po návratu k normálu budou moci utratit, a debata se zostřuje.

Pravidla pro rok 2021 stanovují, že "veškeré náklady na výzkum a vývoj pro F1 aktivity musí být zahrnuty do relevantních nákladů v tom vykazovaném období, kdy vznikly." To znamená, že práce na výzkum a vývoj monopostů pro rok 2022 provedené v roce 2021 musí být zahrnuty do čísel za rok 2021. Více to pálí zejména velké týmy, protože nová generace vozů měla být původně vyvíjena souběžně s auty pro sezónu 2020 letos, kdy rozpočty ještě nejsou nikterak omezeny.