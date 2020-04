Villeneuve má jasno. Sezonu 2020 by zrušil

Mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve se s tím nemaže. Bývalý kanadský závodník je přesvědčen o tom, že by se letošní sezona Formule 1 měla zrušit. Namísto toho by navrhoval odjet několik samostatných závodů, které by se do šampionátu nepočítaly.

Za vším logicky stojí epidemie nového koronaviru. Ta odložila nebo zrušila prvních osm závodů nové sezony. Osud dalších je nejistý. Villeneuve jim však velkou naději nedává. Podle něj se celá epidemie uklidní nejdříve v září. Ani pak se ale hned nepojede, protože jednotlivé okruhy budou potřebovat čas na to, aby svou Grand Prix připravily.

"V momentně, kdy se svět otevře a my pandemii zvládneme, tak budou jednotlivé okruhy potřebovat čas na to, aby svůj závod připravily. Nejdříve se pojede v září, a to kdoví jestli. Podle mě by bylo nešťastné, pokud bychom měli jednotlivá klání rozložena až do Vánoc, popřípadě ještě déle. Takové mistrovství z mého pohledu nemá moc význam," praví Kanaďan.

Bývalý pilot Williamsu by místo toho uspořádal sérii závodů, které by se do tabulky nepočítaly.

"Letošní sezonu bych zrušil. Namísto toho bychom mohli uspořádat sérii jedinečných závodů. Něco jako Le Mans nebo Indy 500. Pro týmy by šlo o dobrou přípravu na ročník 2021," uzavírá Villeneuve.

Stejný názor zastává také Bernie Ecclestone. Dlouholetý neomezený vládce Formule 1 se totiž rovněž přiklání k myšlence ročník 2020 odpískat. Ani on nevěří tomu, že by se celý kolotoč mohl brzy roztočit.

K tomu, aby byl šampionát legitimní, musí být odjet předem stanovený počet závodů. Vedení F1 chce závodit co nejdříve, avšak start první GP je stále v nedohlednu. FIA momentálně řeší podobu náhradního kalendáře, ten ale závisí na celospolečenské situaci, která se momentálně moc dobře nevyvíjí.

A čas se mezitím krátí...