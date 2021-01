Zahoďme tyhle hloupé motory, velí Ecclestone. Jaký návrh prosazuje?

Jaké budou pohonné jednotky budoucnosti? To je otázka, která se během současné doby řeší v zákulisí Formule 1 stále intenzivněji. Momentálně to vypadá, že se nynější agregáty zmrazí, přičemž nová motorová pravidla by mohla být nastolena někdy kolem roku 2026.

¨Jenže jaká budou? Je férové říct, že současné hybridní pohonné jednotky diváci nepřijali. Chybí jim zejména onen pověstný zvuk, který dělal Formuli 1 po dlouhé desítky let charakteristickou. Nic naplat, v tomto směru se zkrátka přeplňované motory těm atmosférickým rovnat nemohou. A právě dočasný návrat k atmosférickým osmiválcům navrhuje Bernie Ecclestone.

Bývalý šéf celého kolotoče s názvem F1 argumentuje tím, že staré osmiválce jsou levnější, navíc divácky atraktivní. Jejich znovuzavedení by pak zodpovědným orgánům přineslo dostatek času k tomu, aby mohly nalézt ideální cestu pro budoucnost.

Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

„Za svá slova se dostanu do problémů. ale osobně bych vrátil atmosférické osmiválce. Můžeme je používat nejbližších pět let, během té doby vyřešíme otázku motorů buducnosti. Náklady se okamžitě sníží, vrátí se nám opět ten úžasný zvuk... A v neposlední řadě tyhle motory pořád ještě všichni mají.," říká Ecclestone.

A pokračuje. „Takže zahoďme ty hloupé motory, které máme teď. lidi prostě nezajímají, tak to je. Fanoušky nezajímají jejich technologie nebo to, kolik vypotřebují paliva. Max Mosley říkával, že na zvuku nezáleží, já si myslím opak. Vždycky jsem si to myslel," uzavírá bývalý šéf Formule 1.