Zpomalila nová pravidla Mercedes více než Red Bull? Konkurence se určitě nezlobí

Předpoklady z předsezónního testování se tak po prvním závodu letošní sezóny potvrdily. Nová pravidla pro rok 2021 zredukovala plochu podvozku monopostů, podvozek může mít méně deflektorů upravujících proudění vzduchu a k redukci došlo též v oblasti zadního difuzoru, díky čemuž mají vozy horší přítlak než v sezóně 2020. A Mercedes, respektive stáje, jež u svých vozů použily stejnou koncepci jako Mercedes - například Aston Martin, nová pravidla zřejmě „poškodila“ více než Red Bull.

Lewis Hamilton slaví vítězství po závodě v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Co se dvou odlišných filozofií týče, Mercedes a stáje, kterým dodává motory, zvolily koncepci delšího monopostu, který nemá jakkoli skloněný podvozek. Takový vůz je silný především na rovinkách, kde je díky své délce stabilnější a dokáže nabrat vyšší rychlost než vozy s filozofií, jejíž hlavním představitelem je Red Bull. Ten používá monopost kratší a v zatáčkách hbitější. Navíc monoposty Red Bullu mají značný sklon, přední část vozu je blíže k asfaltu než zadní. Díky sklonu lépe funguje zadní difuzor, produkuje vyšší přítlak.



Do prvního závodu nebylo jasné, kterou ze zmíněných filozofií nová pravidla zasáhnou více. Týmový šéf Aston Martinu prohlásil, že Red Bull na konkurenci díky změně pravidel získal jednu sekundu na každé zajeté kolo. Na okruzích, kde je méně rovinek (např. Monako) tato výhoda může být ještě markantnější.

A proč novými pravidly trpí právě Mercedes? Četné deflektory na bocích podvozku v minulých sezónách zajišťovaly, že vzduch, který protékal pod vozem, utěsnily. Vzduch se tedy pod monopost dostal skrze přední přítlačné křídlo, postupoval pod celým vozem a z podvozku unikl až skrze zadní difuzor. Vůz tak měl dobrý přítlak jak v přední, tak v zadní části. Nyní, když vozy nemohou mít tolik deflektorů, se delším monopostům daří hůř udržet vzduch pod celou délkou monopostu tak, aby po stranách neunikl pryč. Zadní difuzor proto nepracuje tak dobře a jeho zhoršená výkonnost je o to markantnější, že došlo ještě k jeho zkrácení. Red Bull, který má vůz kratší, nemá mít s úniky vzduchu proudícího pod podlahou takový problém a jeho zadní difuzor plní funkci lépe.

Možná vás napadne, proč Mercedes a ostatní týmy se shodnou filozofií nezvednou zadní část vozu stejně jako Red Bull. To ale není možné. Celá aerodynamika vozu se odvíjí od toho, na základě jaké filozofie byl navržen. Pokud by Mercedes pouze zvedl zadní část svého monopostu, aerodynamika jako celek by přestala fungovat úplně.

Vzhledem k tomu, že jsou nyní vozy Red Bullu a Mercedesu podobně rychlé, dá se zatím předpokládat, že budou muset celou sezónu pracovat na konstantním vylepšování, aby nad druhým týmem získaly sebemenší výhodu. Snaha o neustálé zlepšování se zřejmě promítne v příští sezóně, kdy se bude jezdit s vozy připravenými dle nových pravidel. Red Bull ani Mercedes se tak v této sezóně zřejmě nebudou moci věnovat vývoji nových monopostů tak brzy a intenzívně, jak by chtěli, což na stranu druhou může ocenit konkurence, která neúčastníc se souboje o titul, bude moci na nový vůz zaměřit svoji pozornost dříve.

Konkurenceschopnost monopostů Red Bullu však týmu nespadla do klína z nebe. Red Bull zlepšil stabilitu zadní části vozu, představil zcela nové a lepší zavěšení, jež zlepšilo nejen chování vozu, ale též aerodynamickou účinnost. Verstappen a Pérez tak mají mít letos předvídatelnější vůz než loni. Honda též investovala velké úsilí do toho, aby se její motor přiblížil k výkonnosti Mercedesu. Dle slov Lewise Hamiltona je motor Hondy dokonce výkonnější, avšak toto tvrzení je nutné brát s rezervou.