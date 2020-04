Vettel kritizuje současné poměry ve Formuli 1. Co mu vadí?

Sebastianu Vetttelovi vyprší na konci letošní sezony smlouva u Ferrari. Obě strany sice jednají o jejím prodloužení, avšak oficiálně zatím nic potvrzeno nebylo. Ve hře tak jsou stále obě varianty. Tedy Sebastianovo pokračování v červeném a stejně tak jeho odchod k jinému týmu či úplné ukončení závodnické kariéry.

Leckomu se to nemusí zdát, nicméně čtyřnásobný mistr světa letos oslaví už své 33. narozeniny. Patří tak k nejzkušenějším jezdcům startovního pole, byť to může vypadat, že ještě nedávno patřil do té úplně opačné skupiny. Čas zkrátka neumí zastavit nikdo.

V jednom z aktuálních rozhovorů se Vettel rozpovídal o tom, co pro něj je při vyjednávání o novém kontraktu klíčové. Peníze to přitom nejsou. Hvězda Ferrari zmiňuje hlavně pocit štěstí, který souvisí s hledáním správné cesty. Právě tyto atributy jsou pro něj nyní zásadní Rodák z Heppenheimu se dokonce opřel do současných poměrů, jež ve světě Formule 1 panují. Královnu motorsportu při této příležitosti nazval „tak trochu zkaženým cirkusem“.

Sebastian Vettel v rámci druhého dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: Scuderia Ferrari

"Je spousta sportovců, nejen ve světě F1, kteří se doslova vyžívají v penězích, ale zajímalo by mě, jestli ti lidé vědí, kdy mají dost. Víte… Na trati riskujeme svůj život a zdraví, takže je jasné, že si zasloužíme odměnu, ale podle mě je nejdůležitější to, zda se při tom cítíme šťastní, jde tu vlastně svým způsobem o zkažený cirkus. Ty barevné papírky často člověka ničí, prostě musíte znát míru a vědět, kdy máte dost.,“ líčí Vettel svoje pocty.

A jaká bude Sebova budoucnost? Sám si prý ještě definitivu nezvolil. Na druhou stranu uznává, že konec jeho kariéry ve světě nejrychlejších vozů, se už blíží.

„Pravdou je, že za deset let už tady nebudu. Jsem klidný. Uvidíme, jak se věci vyvinou. Mám dobré možnosti. Můžu pak zkusit závodit někde jinde nebo se třeba přesunout na manažerskou pozici. Nezavrhuji ani možnost, že se zaměřím na něco zcela jiného,“ uzavírá.