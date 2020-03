Sezona nezačne ani v Baku. Závod v ulicích města je odložen

Další závod z letošního kalendáře F1 je odložený. Nyní je totiž jasné, že sezona 2020 nezačne ani v Baku. Tamní Grand Prix se měla uskutečnit na začátku června, ale organizátoři dnes potvrdili její přesunutí na pozdější termín. Pokud se tedy podaří nalézt. Důvodem je stejně jako v ostatních případech postupující epidemie koronaviru.

V Baku jde přitom o městský okruh, tedy okruh, kde se každoročně sejde mnoho diváků, a to nejen kvůli GP. Také tento fakt hrál při rozhodování zřejmě svoji roli. Nejedná se o definitivní zrušení letošního závodu, pořadatelé se pro něj budou snažit nalézt náhradní termín.

„Rozhodnutí o přeložení závodu jsme učinili po konzultacích s F1 a FIA na základě opatření proti šíření nového koronaviru. Stejně tak nám pomohly analýzy a stanoviska příslušných orgánů, toto rozhodnutí je v nejlepším zájmu obyvatel země, fanoušků i týmů F1. Nadále budeme celou situaci monitorovat, abychom se pokusili přijít s náhradním termínem,“ píše se v oficiálním prohlášení.

Velká cena v Baku se tak přidá k dalším zrušeným či odloženým kláním. Těmi jsou GP Austrálie, Bahrajnu, Číny, Vietnamu, Holandska, Španělska a Monaka. Letošní sezona by tak měla začít 14. června v Kanadě, což se ale zdá v tuto chvíli nepravděpodobné. Zámoří, a především USA totiž v posledních dnech hlásí raketový narůst počtu nakažených. Bylo by proto překvapením, pokud by se Velká cena uskutečnila.