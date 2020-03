"Trénuji víc než kdy dřív," říká Sainz. McLaren plán přejít na motory Mercedes od roku 2021 nemění

Závodit se 7. června nezačne ani v Baku, pořadatelé Velké ceny Ázerbájdžánu by dnes měli oznámit odsunutí svého podniku na neurčito. Další velkou cenou, která zůstává v kalendáři, je Kanada o týden později. Jenže šíření nemoci Covid-19 nezpomaluje, v Evropě, v Americe i v jiných částech světa spíše teprve nabírá na obrátkách, proto není možné určit, kdy se začne jezdit.

"Víme, že všichni chtějí vědět, co se bude s Formulí 1 dít v roce 2020 dále. Vzhledem k proměnlivosti situace dnes nemůžeme poskytnout konkrétní odpovědi. Plánujeme však sezónu 2020 rozjet, jakmile to bude bezpečné. Denně jsme v kontaktu s odborníky a úředníky, abychom vyhodnocovali, jak postupovat v následujících měsících," popisuje ředitel F1 Chase Carey.

Carlos Sainz k případnému začátku sezóny F1 říká: "Jde o otázku, na kterou podle mě momentálně nikdo nezná odpověď. Teď to není možné vědět, snad k tomu ale dojde brzy. Zůstaneme doma a snad se rychle vrátíme k našim běžným životům. Rozhodně jde ale o divnou situaci."

Carlos místo závodění tvrdě trénuje | foto: McLaren

"Já se jinak cítím moc dobře. Poslední dny po návratu z Austrálie trávím v domácí karanténě, cítím se však výborně, abych byl upřímný. Trénuji ještě více než kdykoliv dříve, protože je na to více času. Předsezónní trénink probíhal dobře, ale vždycky jste toho chtěli trochu více, než jste mohli zvládnout, teď se o to pokouším," pokračuje Sainz.

Jeho tým měl letos odjet poslední sezóny s motory Renault a od příštího roku přejít na Mercedesy. Jenže šíření koronaviru situaci komplikuje. Kvůli zkrácení sezóny chtějí týmy příští rok v rámci šetření nastoupit příští rok se stejnými vozy poté, co byla nová technická pravidla odložena až na rok 2022. Tým by tak byl s neprověřeným balíkem proti ostatním v nevýhodě.

Proto vznikla otázka, co se změnou dodavatele pohonných jednotek u McLarenu. Jejich mluvčí nicméně potvrzuje, že se na jejich plánech nic nemění a že i nadále usilují o to, aby už v příštím ročníku nastoupily s motory Mercedes.

McLaren se i za současné situace stále chystá k přechodu na motory Mercedes od příštího roku | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Pro tým jde o problém, protože jejich šasi bude muset být upraveno, aby se přizpůsobilo odlišnému uspořádání a rozměrům pohonné jednotky Mercedes. Ta se od Renaultu dost liší, zákazníci již tak musí činit kompromisy, protože si ji nenavrhují jako jeden celek se svým vozem. Do svého auta proto budou muset investovat více než soupeři.

McLaren je jediným týmem, který má od příštího roku měnit dodavatele pohonných jednotek. I kdyby se závodilo místo letní přestávky a v prosinci, tak by sezóna byla zkrácena, tak to bude mít velký dopad na příjmovou stránku všech účastníků šampionátu.

Jenže pořád není jisté, že letos v pesimistickém scénáři k nějakému závodění vůbec dojde - zda všechny země zvládnou pandemii a budou ochotny otevřít hranice: jinak hrozí zavlečení druhé vlny epidemie z hůře postižených zemí. To by značně omezilo finanční možnosti týmů, proto dokonce přemýšlejí o zmražení letošních šasi s tím, že by se příští rok případně vyvíjely pouze aerodynamické povrchy.