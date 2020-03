Upravený kalendář bude čítat 15 - 18 závodů, ujišťuje šéf F1. Jak chce letos experimentovat?

Zatím byla zrušena Velká cena Monaka o na neurčito je odsunuto 7 závodů: v Austrálii, v Bahrajnu, ve Vietnamu, v Čině, v Holandsku, ve Španělsku, v Ázerbájdžánu. Dle současné situace by tedy sezóna měla začít 14. 6. v Kanadě.

Aby se uvolnil prostor v létě, byla přesunuta a rozšířena letní přestávka na konec března a duben - týmy právě v tomto období musí na tři týdny uzavřít své továrny a přerušit práci na vývoji monopostů. Podle Careyho by se dále mohlo závodit i po 29. listopadu 2020, kdy měla sezóna skončit Velkou cenou Abú Zabí.

"Během posledních týdnů se Formule 1 s 10 týmy a FIA sešla a přijala rychlé, rozhodné akce v rámci naší prvotní reakce na pandemii Covid-19. Zatímco si v současnosti nikdo nemůže být jistý tím, kdy se situace zlepší, tak jednou k tomu dojde. A až se zlepší, budeme připraveni závodit," říká Carey.

"Jsme odhodlaní přinést našim fanouškům šampionát sezóny 2020. Uvědomujeme si, že existuje velký potenciál pro další odklady v současně naplánovaných podnicích, my a naši partneři nicméně očekáváme, že sezóna v určitou dobu v létě začne s upraveným kalendářem čítajícím 15 - 18 závodů," pokračuje šéf Formule 1.

Továrny týmů se kvůli pandemii koronovairu uzavřely předčasně | foto: McLaren

"Teď není možné poskytnout přesnější kalendář kvůli proměnlivosti současné situace, ale očekáváme, že v nadcházejících měsících získáme jasnější pochopení situace ve všech našich hostitelských krajinách i problémů, které se týkají cestování do těchto zemí," podotýká 66letý Ir.

"Díky oznámení FIA o dohodě zmrazit technická pravidla pro rok 2021 a přesunu letní přestávky s uzavírkou továren na březen a duben máme nyní záměr závodit v období, které je normálně vyhrazeno pro letní přestávku. Můžeme ho naplnit podniky, o které jsme přišli v úvodní části tohoto roku.

Poskytuje nám to příležitost pro rozvoj sportu, experimentování a zkoušení nových věcí. To může zahrnovat takové iniciativy, jako je esport, rozvoj inovativního obsahu jako série 'Drive to Survive' na Netflixu či další způsoby, jak zvýšit hodnotu pro sponzory sportu, vysílací partnery, organizátory závodů, týmy a fanoušky - pro ekosystém našeho fantastického sportu," uzavírá optimisticky Carey.

F1 minulý týden potvrdila odklad technických pravidel pro rok 2021 na sezónu 2022 s tím, že letošní vozy a převodovky budou zmraženy, aby je týmy mohly bez velkých nákladů přenést. Monoposty pro rok 2022 ale již budou vyvíjeny podle nově zavedených rozpočtových stropů.