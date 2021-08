Máme nové důkazy, které dostávají kolizi s Hamiltonem do jiného světla, tvrdí Marko. FIA zamítá

Oba piloti společně kolidovali v souboji o vedení hned v prvním kole Velké ceny Británie ve velmi rychlé zatáčce Copse. Verstappen končil v prudkém nárazu (přetížení 51 G) vez zdi, zatímco Hamilton pokračoval, a i přes 10sekundovou penalizaci si dojel pro vítězství.

Red Bull, kterého vyšla havárie kvůli opravě vozu velmi draho, nebyl spokojený se "směšným" trestem pro Brita. Proto minulý pátek požádal FIA o přezkoumání celé záležitosti. To je možné pouze v případě, že se objeví "významné a relevantní nové prvky" důkazů. To odpoledne posoudí komisaři na Hungaroringu.

Podle Marka tam předloží "nová fakta, která jsme neměli v době přerušení závodu nebo když byla celá věc projednávána." Hlavní pozornost se podle něj tehdy soustředila na zdravotní stav Verstappena, který po havárii putoval do nemocnice.

Jeho pohonnou jednotku zkoumala Honda, podle ní by mohla byt v pořádku. Holanďan ji otestuje v zítřejších trénincích. Pokud by tomu tak nebylo, hrozila by mu v pozdější fázi sezóny penalizace za nasazení nadlimitních komponent.

Helmut Marko věří, že dojde k přehodnocení celého incidentu | foto: Red Bull Racing

"Tato fakta budou předložena ve čtvrtek a my doufáme, že povedou k přehodnocení, protože si pořád myslíme, že trest pro Hamiltona byl příliš mírný," vysvětluje odborný poradce Red Bullu, který si udržuje hubené vedení v šampionátu konstruktérů.

V zákulisí se stále vedou debaty o tom, kdo měl větší podíl na kolizi a jak moc přísná či mírná byla penalizace pro Lewise. Red Bull má podle Marka na celý incident "zcela jiný názor," což také "doloží videozáběry. Klíčový pro celou záležitost je to, že přineseme nový důkaz, nová fakta. Ale tyto detaily nemůžu zveřejňovat."

Pro Hamiltona požadoval zákaz startu v dalším závodu. S jakým výsledkem bude Red Bull po dnešku spokojený? "Přiměřenou by byla penalizace, která by zabránila vítězství. Takže průjezd boxy nebo zákaz startu v příštím závodě, něco podobného," odpovídá Marko.

"Ale to je na komisařích. Hlavně jsme velmi rádi za to, že došlo k tomuto opětovnému otevření případu. A teď uvidíme, jak to posoudí. Domnívám se však, to, co předložíme, to dostane do trochu odlišného světla," dodává odborný poradce Red Bullu.



AKTUALIZACE

Komisaři FIA žádost rakouského týmu o přezkoumání zamítla. Nepřinesl žádné nové důkazy, pouze nákresy vycházející z GPS údajů, které již byly v době posuzování incidentů v Silverstone k dispozici.