V F1 to po zrušení závodu v Austrálii na poslední chvíli vře. Začne sezóna v červenci?

Dalších 14 lidí McLarenu v karanténě

Podle šéfa F1 Chase Careyho to je nyní "náročné" předvídat, kdy by se mohlo začít závodit. V Austrálii byli mechanici vpuštěni před prvním tréninkem, o zrušení tamější velké ceny se rozhodlo až 2 hodiny před výjezdem na trať poté, co byl člen McLarenu pozitivně testován na Covid-19.

Vedení společně s několika dalšími týmy (AlphaTauri, Racing Point, Red Bull a Mercedes) totiž chtělo, aby se závodilo, stáhnout se naopak krom McLarenu chtělo Alfa Romeo, Ferrari a Renault (Haas a Williams se hlasování zdrželi). FIA tedy ani po dvouhodinovém, emocemi nabitém jednání nebyla v pozici, aby podnik mohla zrušit. Šéf Mercedesu Toto Wolff po telefonátu s vedením Daimleru změnil názor - kvůli starosti o své zaměstnance a solidaritě s McLarenem nakonec hlasoval proti pokračování.

"K tomu bychom potřebovali, aby nám F1 sdělila, že bude k dispozici méně než 12 aut. Kromě místních zdravotních orgánů FIA jinak závod zrušit nemohla, ve hře byla spousta obchodních smluv, což by se nám kvůli zrušení a odpovědnosti vrátilo," vysvětluje její zástupce.

V karanténě na hotelu je nyní dalších 14 členů týmu, kteří s ním byli v kontaktu. "Tyto osoby jsou podporovány členem vedení týmu, který s nimi zůstane po dobu karantény," potvrzuje McLaren. V Melbourne se tedy nedobrovolně zdrží ještě minimálně 14 dní.

"Ostatní členové týmů, u nichž se projevují příznaky, budou ihned testováni a uvrženi do karantény dle našich předpisů. Ostatní se mohli vrátit do padoku, aby sbalili týmové vybavení před odletem zpět do Spojeného království," uvádí tiskový mluvčí McLarenu.

McLaren jako první oznámil, že se GP Austrálie nezúčastní | foto: McLaren

Reakce pilotů na zrušení GP Austrálie

Lewis Hamilton byl již dříve šokován tím, že se má závodit, pozdní rozhodnutí tedy uvítal: "Realita je taková, že lidé každý den opravdu umírají, spousta jich onemocní a i když nemocní nejsou, tak to mnoho z nich postihuje finančně a ekonomicky."

Daniel Ricciardo byl "zničen" tím, že se jeho domácí závod nepojede: "Nakonec jde o to správné rozhodnutí a všichni podle mě dokážou pochopit, že jde o něco, s čím jsme se nikdy dříve nesetkali."

Kromě rozzlobených fanoušků jsou problémem i peníze - pořádání Velké ceny Austrálie (Liberty dostává 55 mil. dolarů) je částečně hrazeno z peněz daňových poplatníků, loni je to přišlo na 900 mil. Kč. Příprava městského okruhu trvá několik měsíců a vyžaduje spoustu práce ve veřejném parku a v ulicích kolem jezera. Organizátoři se snaží o nalezení náhradního termínu, podobně jako v Číně.

Kdy se začne závodit?

"Je to celkem náročné předvídat. Všichni užívají slovo fluidní, jde o neustále se vyvíjející situaci. Dnes je jiná než před dvěma dny, kdy se lišila od situace před 4 dny. Je to těžké činit takové předpovědi, když se to tak rychle mění," říká Carey na tiskové konferenci.

Chase Carey s Totem Wolffem | foto: FIA

Velká cena Číny byla odložena na neurčito, v Bahrajnu se příští týden mělo závodit za zavřenými dveřmi. Těžko se však za současné situace pojede - Ferrari, Mercedes, McLaren ani Renault se ho nezúčastní (ani nedodají své pohonné jednotky). Velká cena Vietnamu na začátku dubna (viz kalendář) je rovněž velmi nepravděpodobná.

Holandsko 3. května je taky ve hvězdách vzhledem k tomu, že tamější vláda včera podobně jako u nás zrušila všechny sportovní podniky a zakázala shromažďování většího počtu lidí. A Španělsko také bojuje s rychle se šířícím koronavirem. Monako za svůj závod neplatí, může být bez finančního postihu zrušeno vedením F1.

F1 čelí velké finanční ztrátě, pokud dojde ke zrušení dalších závodů, což postihne samozřejmě i týmy, jimž budou kráceny odměny. Hovoříme o miliardách korun, které jsou ve hře.

Hamilton včera řekl, že "světu vládnou peníze." Carey mu to ale vrátil slovy: "Myslím, že pokud by vládly peníze, tak bychom nedospěli k rozhodnutí, které jsme dnes učinili."

Situace se neustále vyvíjí, kvůli šíření nemoci Covid-19 v Evropě to dle optimistických předpovědí nyní vypadá tak, že by se mohlo nejdříve začít až v červnu v Ázerbájdžánu. Letní přestávka by mohla být uspíšena, aby se závodilo v srpnu. Ale jak zmínil šéf F1, těžko nyní cokoliv předpovídat, obzvlášť s ohledem na šíření viru a jeho kulminace.