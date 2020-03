Lehto vyčítá Alonsovi jeho problémovost. "Žádný z top týmů už nebude chtít riskovat jeho angažování"

Bývalý pilot Formule 1 JJ Lehto si vzal na paškál Fernanda Alonsa.Ten už se podle něj do královny motorsportu nikdy nevrátí. Důvodů je z Lehtova pohledu hned několik. Všechny ale mají společného jmenovatele, kterým má být Španělova problematická povaha.

Lehto se do Alonsa opírá zejména za jeho postoj k Hondě, to ještě v době, kdy toto partnerství fungovalo u McLarenu. "Bylo hrozné, jak se k Hondě choval, jak po nich štěkal. Podle mě si tohohle všimla každá automobilka," nebere si bývalý jezdec Sauberu nebo Benettonu servítky.

Lehto uznává Alonsovi kvality. Nemyslí si však, že by některý z předních týmů chtěl riskovat jeho angažování. Rodák z Espoo zmiňuje v této souvislosti další faktory. Těmi jsou Alonsův věk a relativně dlouhá pauza, ve které dvojnásobný mistr světa neřádil vůz F1.

"Alonso je určitě kvalitní jezdec, ale podívejte se na to, kolik dveří už si zavřel. Nemyslím si, že by s ním chtěl někdo riskovat. Navíc už je docela starý i to může hrát svou roli. Monopost F1 nějakou dobu neřídil," uzavírá Fin.

Sám Alonso by se však do kalendáře Velkých cen vrátit chtěl. Ovšem pouze s vozem schopným vyhrávat. Ten se mu zatím sehnat nepodařilo. Proto si zkouší i jiné závodní disciplíny. Třeba Dakar či Indianapolis.

Vrátí se ještě někdy do F1?