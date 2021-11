Hamilton čeká na zprávu o svém motoru, hrozí penalizace. "Ještě neřekl poslední slovo," varuje Sainz

Týmy Formule 1 se během týdne přemístily z Mexika do Brazílie, kde je bez volného víkendu čeká další závod. A neodpočinou si ani příští týden, kdy už budou opět závodit v Kataru.

Na okruhu Interlagos se díky nadmořské výšce očekává výhoda Red Bullu, byť už by neměla být tak velká jako minulou neděli v Mexiku. Souboje Maxe Verstappena s Lewisem Hamiltonem by však znovu mohl ovlivnit spolehlivost - resp. potíže, které v závěru sezóny mají u Stříbrných šípů.

Ty zvažují nasazení dalšího nového motoru. Hamilton si přitom jednu penalizaci odbyl v již v Turecku, kde skončil až pátý. Britský pilot k tomu včera jen stručně řekl: "Opravdu to teď nemůžu komentovat. Nevím. Myslím, že motory ještě ani nedorazily. Podle toho, co vím, je můj motor v pořádku, ale více se dozvím později. S inženýry jsme to ještě neprošli."

Stav využitých součástí pohonných jednotek před GP Brazílie 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Brazilský víkend bude zpestřený také sobotním sprintovým závodem za tři body pro vítěze, kvalifikace se proto pojede již v pátek po prvním tréninku. Pomůže to Mercedesu? "Pokud budou rychlejší, tak nám to do karet hrát nebude. Počkáme a uvidíme," odpovídá Hamilton.

"Budeme se soustředit na to, abychom auto dostali do toho správného provozního rámce, což není jednoduché. Auto se nenastavuje snadno, ale myslím si, že to asi platí pro všechny. Máme jen první trénink, půjde tedy o intenzivní trénink," komentuje pilot Mercedesu dále.

"Trať není moc dobrá pro předjíždění. Jistě, máte velmi dlouhou rovinku, podle mě však jde o jeden z nejtěžších závodů z pohledu předjíždění. Musíte mít ve voze výhodu kolem 1,1 sekundy, abyste měli 50% šanci na předjetí, nebo něco podobně šíleného, takže z tohoto pohledu není skvělá," popisuje úřadující mistr světa.

Jak vypadá netradiční rozpis závodního víkendu se sobotním bodovaným sprintem | zdroj: Formula1.com

Do víkendu jde se ztrátou 19 bodů na Verstappena, stále však zbývá odjet čtyři závody. Situace se tedy může ještě otočit. "Stačí, když jednou nedojedete do cíle, a může to změnit celkový obrázek. Myslím, že Mercedes ještě neřekl poslední slovo. Po několika náročných víkendech se vrátí ve formě. Vypadá to, že Red Bull má celkově silnější balík, ale Mercedes a Lewis jsou Mercedes a Lewis," upozorňuje Carlos Sainz.

Jeho Ferrari očekává, že v Brazílii bude McLaren silnější než oni: "Podle našich čísel tomu tak bude... máme své simulace a očekávání vyplývající ze simulací. A podle vlastností okruhu a toho všeho, podle nás budou o půl desetiny před námi, ne víc," dodává pilot Scuderie, která nyní v šampionátu konstruktérů drží třetí místo s náskokem 13,5 bodů.