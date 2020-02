Williams nasadil už třetí motor, jeho šéfka lituje ztrátu času způsobenou Mercedesem

Rok po katastrofálním začátku testů po zpoždění se stavbou vozu nezačal minulý týden Williams špatně, když od počátku kroužil a nové auto nemělo žádné významnější potíže. V patek před obědem ale Nicholas Latifi náhle zastavil na dráze, včera se situace opakovala.

"Měli jsme nějaké problémy s motory, což je trochu frustrující. Máme už třetí problém s motorem, což nás samozřejmě stojí nějaký čas na dráze. Je to smůla," kroutí hlavou šéfka stáje Claire Williamsová.

"Předpokládám, že to se v testech může přihodit, alespoň nejde o náš problém, pokud jde o to, co se ve voze pokazilo. Jinak vše probíhá dobře. Zvládáme náš jízdní program, jak to jen s omezeným počtem kilometrů jde. Byla bych nicméně radši, kdybychom jich ujeli více," pokračuje.

Zatímco Ferrari se včera vrátilo k agregátu z minulého týdne, Williams musel motor Mercedesu během 4 dnů už dvakrát vyměnit, menší vzdálenost ujel už jen Haas. "Minulý týden jsme měli i další potíže. Ten z pátku Mercedes stále prošetřuje, měli byste tedy hovořit spíše s nimi. Nemyslím si, že by odhalili příčinu," říká Williamsová.

"Myslím, že ve čtvrtek večer tam byl problém s MGU-H. Problém s čidlem v pátek dopoledne byl očividně naším problémem. To nás zdrželo zhruba na hodinu a půl. Šlo o jediný problém, který jsme měli," přibližuje dcera zakladatele týmu Franka Williamse.

