Mercedes vyřešil poskakování, chystá vývoj vozu pro rok 2023: "Spoustu věcí na něm nechci," říká Hamilton

Před dvěma týdny do Barcelony přivezly Stříbrné šípy nový aerodynamický balík, který omezil poskakování a zlepšil výkonnost. Hamilton tam skončil pátý a jeho týmový kolega George Russell to dokonce dotáhl na bednu. V Monaku se však objevily nové problémy a oba piloti si opět stěžovali na chování vozu.

I když letos už bojovat o titul nebude, tak Mercedes podle Hamiltona ještě nesmí zahodit práce na letošním voze ve prospěch toho příštího, který již začíná připravovat. Zkušený pilot si přeje, aby ještě lépe pochopili současné auto.

"Myslím, že musíme přijít na to, co je s tímto autem špatně před tím, než začneme dělat druhé. Pokud zkrátka začneme dělat další auto, snadno bychom ho mohlo dopadnout špatně. Proto si myslím, že nejprve musíme plně vyřešit tento vůz, což se nám stále nepodařilo. To nám pak poskytne vodítko, kudy se ubírat," vysvětluje sedminásobný mistr světa F1.

O některých rysech nového monopostu W14 ale má již jasno: "Rozhodně u tohoto vozu existuje spousta věcí, které nechci, aby se dostaly na ten příští, takže jsem to už sdělil."

Lewis Hamilton těsně kopíruje svodidla v Monaku | zdroj: Mercedes AMG F1 Team

Problémy s poskakováním, které se objevily v Monte Carlu, podle jeho šéfa Tota Wolffa ale nesouvisely s přísavným efektem, nýbrž s celkovou tuhostí vozu v kombinaci s městským okruhem.

"Myslím, že se poskakování nevrátilo. Zkrátka jsme naráželi podlahou na vozovku velmi odlišným způsobem. Auto je příliš tuhé a příliš nízko," vysvětluje šéf Mercedesu, jenž si o dalších pět bodů upevnil mezi konstruktéry třetí příčku před McLarenem.

Na špičku v podobě Red Bullu a Ferrari toho moc nestahuje. "Odstup je stále stejný jako byl v kvalifikaci v Barceloně. Auto má na páté a šesté místo, Norris nás v tom porazil. Ale jinak jsme neměli očekávat žádné zázraky, obzvlášť v Monaku," dodává Wolff.