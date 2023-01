Tost lituje, že Schumacher nesehnal sedačku. Německo má velký problém

AlphaTauri ale nakonec dala přednost tandemu ve složení Juki Cunoda - Nyck de Vries. Na Schumachera proto místo nezbylo, ten se tak stal alespoň rezervním jezdcem Mercedesu. I proto bude mít Německo na startu sezony 2023 ve Formuli 1 jen jednoho zástupce - je jím Nico Hulkenberg, který podepsal u Haasu.

Ještě nedávno byl přitom pro Německo takový scénář nemyslitelný. Vždyť bývaly doby, kdy měl náš západní soused ve F1 nejpočetnější zastoupení ze všech národů. Jenže éra Michaela Schumachera pominula s ní i německý zájem o královnu motorsportu. „Němci jsou přejedení, nechtějí vidět vyhrávat Mercedes, chtějí vidět vyhrávat německého pilota a Hulk to sám nezvládne," říká šéf AlphaTauri Franz Tost.

Mick Schumacher a Fernando Alonso v závodě v Belgii | foto: Haas F1 Team

A dodává: „Mick se mohl stát novou německou modlou, ale teď není ani ve Formuli 1. Je to škoda. Přirovnal bych to k situaci v německém fotbale. Zájem o fotbal v zemi klesá, protože výsledky německé reprezentace nejsou dobré. Kdyby postoupili do finále světového šampionátu, polovina Německa by se dívala."

Dalším problémem je, že Německo momentálně nemá kam sáhnout. Studna formulových talentů vyschla a na obzoru není prakticky nikdo takový, o kom bychom si mohli říct, že se z něj v budoucnu stane německý mistr světa. Změnit vše může snad jen příchod Audi, který se neúprosně blíží. Dokonce se objevují zvěsti, že právě Audi by mohlo sáhnout po Micku Schumacherovi, to je ale hudba daleké budoucnosti...