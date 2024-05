"Mohli jsme vyhrát," lituje Ferrari po nasazení novinek v Imole. Leclerc viní Red Bull a McLaren z 'podivností'

Italská stáj do Imoly dovezla velký balík vylepšení, v závodě však vybojovala jen bronz. Věří ale, že pokud by lépe zvládla kvalifikaci, tak měla dostatečnou rychlost na to, aby v neděli dojela na prvním a druhém místě.