McLaren vzdává hold Sennovi, do Monaka přijíždí ve speciálním zbarvení + VIDEO

Kombinace žluté, zelené a modré barvy vzdávají poctu Sennovi, který za volantem monopostu F1 tragicky zahynul před 30 lety. Inspiraci si bere z jeho ikonické přilby, v níž nastupoval.

Brazilec je stále nejúspěšnějším pilotem McLarenu, za který závodil v sezónách 1988 - 1993. Během té doby se dočkal 35 ze svých 41 vítězství ve velkých cenách, třikrát ovládl šampionát jezdců a čtyřikrát šampionát konstruktérů.

Díky svým šesti vítězstvím (z toho pět v řadě za sebou v letech 1989 - 1993) v Monaku se mu říkalo také "Král Monaka." Proto jde pro tým o symbolické místo, na kterém chce oslavit svou spolupráci s ním.

For the King of Monaco. 👑 We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.



Pelo Rei de Monaco. 👑 Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM