"McLaren a Red Bull mě nezajímají," tvrdí šéf Ferrari. Porazí soupeře také v Kanadě?

V Maranellu se soustředí na vylepšení nového balíku a další pokroky ve snaze dostihnout Red Bull, který před nimi vede šampionát s náskokem pouhých 24 bodů.

"Není to na mě, nemluvím o tom," komentuje vyhlídku úspěšného souboje s Red Bullem po vítězství v Monaku. "Bojujeme s McLarenem a Red Bullem o první místo. Soustředím se pouze na sebe. Ostatní mě nezajímají," říká Vasseur.

"Cílem je odvádět dobrou práci při vylepšování auta, odvádět dobrou práci s piloty. Potom bojujeme s kluky, kteří jsou kolem nás na roštu. Na nikoho se nesoustředím, protože stále zbývá odjet 17 závodů," pokračuje šéf Scuderie, která by měla být velmi konkurenceschopná také tento víkend v Montrealu.

"McLaren je určitě adeptem na vítězství, v posledním závodě jsme měli úplně stejnou rychlost. V kvalifikaci to bylo o desetině sekundy. A předtím v Imole byli před námi - tak to bude až do konce. Nemyslel jsem na Red Bull, nejsem na ně vůbec fixovaný," pokračuje Vasseur.

Frederic Vasseur slaví vítězství svého týmu v Monaku | foto: Scuderia Ferrari

Ve Velké ceně Kanady budou moci opět bojovat o vítězství, byť rakouská stáj tam bude silnější - okruh bude lépe sedět jejich vozu RB20 než předchozí pomalá, městská trať v Monaku.

"Otázkou je, co jejich autu sedí. Zdá se, že Red Bull je teď trochu omezen konstrukčním konceptem svého auta a ostatní se zřejmě trochu posunuli a udělali pokrok. Ke Kanadě byste mohli přirovnat Imolu svými změnami směru, nutností jezdit před obrubníky, rychlými rovinkami a potřebou dobrzdit," shrnuje bývalý pilot Damon Hill.

"Ten McLaren je na brzdách velmi dobrý. Díval jsem se na nějaké překryvy a zdálo se, že Lando i Oscar dokážou na ostatní slušně stahovat v nájezdech do zatáček. To je to, co v Kanadě potřebujete - potřebujete jezdit přes obrubníky a to byla věc, na kterou si Red Bull stěžoval," poukazuje Hill na drobné rozdíly mezi předními týmy.