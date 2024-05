Ferrari do Imoly přivezlo velká vylepšení, Leclerc před nimi varuje

Před závodem v Imole si Scuderia již vylepšení vyzkoušela v rámci filmovacího dne minulý týden ve Fioranu. Zcela nové jsou bočnice, které kopírují Red Bull, upravená byla také podlaha či křídla. Fanoušci nyní věří ve vyrovnaný souboj s Red Bullem.

Jejich nadšení před dnešními tréninky krotí Leclerc: "Uskutečnili jsme filmovací den, ale šlo jenom o účely natáčení. Takže zatím opravdu nemáme žádná skutečná data."

"Vím, že jde vizuálně o velkou změnu, ale byl bych opatrný kvůli tomu, co vidíte, abyste nebyli zavedení na scestí a neměli falešná očekávání. To by pro nás nebylo dobré," varuje 26letý závodní pilot Ferrari.

Novinky by jim nicméně měli pomoci: "Věříme, že jde o krok správným směrem, ale stále musí být potvrzen. Pevně věřím, že to tak bude, ale teprve se uvidí, o jak velký krok kupředu půjde."

Vylepšené Ferrari SF-24 s novými bočnicemi v Imole | zdroj: Formula1.com

Zároveň žádá o trpělivost, protože dopad na výkonnost se nemusí podle něj projevit ihned: "Nemyslím si, že to budeme moci posoudit během jednoho víkendu. V několika málo kolech poznáme, zda balík funguje tak dobře, jak jsme očekávali."

"Ale pak musíme zjistit, jestli funguje na ostatních okruzích s odlišnou charakteristikou. To nám je opravdu to, co nám napoví, jak bude vypadat další část sezóny," vysvětluje Leclerc před víkendovou Velkou cenu Emilia Romagna.

Vylepšení s úspěchem prošla simulátorem Ferrari a všichni v týmu nyní doufají, že se také pozitivně projeví na dráze: "Novinky jsou udělány tak, jak byly projektovány a jak jsme je zamýšleli před dlouhou dobou. Není to tedy tak, že můžeme reagovat na první slabiny auta."

"Ale měly by auto celkově podstatně zlepšit, to byl hlavní cíl. Měly jsme je na simulátoru, kde jsme mohli vidět první data a pocítit první věci, které představovaly drobné kroky správným směrem. Nyní to všechno uvidíme v reálu, a doufám, že přijdeme na zisky, které jsme pozorovali na simulátoru," dodává Leclerc.