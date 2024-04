Odejde Newey k Ferrari? K překvapivému kroku se vyjadřuje jeho kamarád Patrese

Podle zákulisních zpráv má Newey plné zuby skandálu Christiana Hornera kvůli sextingu s jednou z podřízených a chystá se po 19 letech mistrovskou stáj z Milton Keynes opustit.

Ta to však oficiálně popřela slovy: "Adrian má smlouvu minimálně do konce roku 2025 a nejsme si vědomi toho, že by se chystal přidat k nějakému jinému týmu."

Adrian měl nicméně o svém záměru Red Bull již informovat, proto se nyní spekuluje, kam zamíří: půjde o Aston Martin, Mercedes či Ferrari? To podle některých vypadá jako nejpravděpodobnější varianta.

Newey letos nezklamal, když opět postavil nejrychlejší monopost ze všech | foto: Red Bull Content Pool

"On je jako inženýr třídou sám o sobě a pokud přijde, tak vyhraje pouze jeden," chválí geniálního konstruktéra Riccardo Patrese, který s ním působil v 90. letech společně u Williamsu, kde měl za týmového kolegu Nigela Mansella.

"Musíme teď jen zjistit, jestli opravdu přijde. Osobně ho znám velmi dobře, jsme kamarády od mých časů u Williamsu a vím, že hodně miluje svůj dům v Británii. Proto nevím, jestli by opustit Red Bull a zamířil do Ferrari," popisuje 70letý Ital, jenž během svých 256 startů v F1 vyhrál 6 velkých cen (naposledy v Japonsku v roce 1992) a 8 kvalifikací.

"Ačkoliv já byl bych spokojený, pokud by šel k Ferrari, protože pak bych ho v Itálii vídával častěji. A tam, kam on odejde, tým vyhrává," přál by Patrese úspěchy Scuderii, která na svůj další (17.) konstruktérský titul čeká již od roku 2008.