Scházejí nám 3 či 4 desetiny, popisuje zklamaně Alonso. Briatore pro něj hledá tu nejlepší možnost

"První závod potvrzuje, že před námi jsou pořád čtyři týmy. Začali jsme stejně, jako jsme skončili v Abú Zabí - za McLarenem, Mercedesem, Ferrari a Red Bullem," konstatuje Alonso po úvodní velké ceně letošní sezóny poté, co se v ní po dobré kvalifikaci propadl z 6. na 9. místo.

"Kvalifikace nás nedostala do reálné situace. Realitu jsme viděli v závodě. Myslím, že jsem skončil 18 sekund za McLareny a Saubery byly o 28 sekund zpět. Jakmile to vidíte, pak nemůžete porazit ty před vámi. Musíte přijmout to, že vám ty 3 či 4 desetiny scházejí," pokračuje zklamaný pilot Aston Martinu.

Sezónu však po první bitvě rozhodně neodepisuje: "Nyní je na nás, abychom udělali takový pokrok jako McLaren uprostřed minulého roku. Loni jsme začali velmi silně, ale potom jsme nedokázali udržet tempo vývoje s velkými týmy. Teď si myslím, že mám základ, který nám pomůže se závod od závodu zlepšovat."

Fernando Alosno novým Aston Martinem AMR24 | foto: Aston Martin

"Momentálně jsou síly nicméně podobné tomu, co jsme vídávali loni - kromě nás, kteří jsme rok zakončili o něco hůře, než jsme ho začali. Ferrari jsou na tom víceméně stejně, Red Bull je vpředu, stejně jako minulý rok. Mercedes se během roku zlepšil, McLaren nejvíce ze všech - v některých závodech byli druzí. Uvidíme, jestli budeme ti, kteří se dokážou změnit, jedním z těch překvapení," říká Alonso.

Pokud by to jeho tým nedokázal, bude se snažit odejít do lepšího týmu. Na tom již usilovně pracuje jeho manažer Briatore, který již absolvoval schůzky s Totem Wolffem (Mercedes) či s Christianem Hornerem (Red Bull).

Ty pro média 73letý Ital komentoval pouze stručně slovy: "Pracujeme a vyhlížíme tu nejlepší budoucí možnost pro Fernanda." Tomu u Aston Martinu letos vyprší na konci roku smlouva, místo se nabízí u Mercedesu po překvapivém přestupu Lewise Hamiltona k Ferrari.