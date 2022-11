Alonso bude u Aston Martinu zářit, předpovídá Briatore

Španěl v létě překvapivě oznámil, že u Alpine po sezóně skončí. Přitom měl letos celkem konkurenceschopný vůz, s nímž porazili McLaren a mezi konstruktéry vybojovali čtvrtou příčku mezi konstruktéry hned za Mercedesem, Ferrari a Red Bullem.

Alonsa frustrovala častá selhání techniky a narůstající napětí s jeho mladším, rovněž ambiciózním týmovým kolegou Estebanem Oconem, který si postěžoval, že pro tým odvedl "98 % práce a Fernando 2 %... Byl jsem tím, kdo dělal všechno: vývoj na simulátoru, marketingové výlety a velmi velkou část práce." Na trati si navíc nedarovali ani centimetr, což často vedlo ke kolizím. Fiaskem byl zejména sobotní sprint v Brazílii, kdy přitom oba poškodili své vozy.

Společně s Alonsem přejde k Aston Martinu i jeho dlouholetý kamarád a bývalý pilot Pedro de la Rosa, jenž tam bude plnit roli velvyslance značky. Ten o svém krajanovi uvedl: "Fernando vždy sází na tu nejlepší dostupnou možnost, kterou je momentálně bezpochyby Aston Martin."

Fernando Alonso s Flaviem Briatorem v době, kdy oba úspěšně působili u Renaultu | foto: Lotus F1 Team

"Není to o výkonnosti, kterou dnes pozorujeme, ale o tom, co vidí Fernando a ti z nás v týmu, kteří pozorujeme úsilí, jež mají: změny, nástroje, nový aerodynamický tunel, nový simulátor, novou továrnu," poukazuje dále na změny, které probíhají na pozadí u Aston Martinu.

"Je to velmi nadějné, proto je Fernando tady. To je budoucnost. Nicméně nevíme, jak dlouho to bude trvat, než to začne nést ovoce. Není to fotbalový tým, kde podepíšete čtyři hvězdy a máte půlku hotovo," vysvětluje De la Rosa.

To, že britský tým letos skončil až sedmý, není podle Flavia Briatoreho varovným signálem, podle něj se tam bude jeho svěřenci dařit: "Fernando je rotvajlerem a rotvajler jde bez problémů k Aston Martinu. Zažije skvělou sezónu - dvě sezóny!"

"F1 je fantastická. Z mediálního pohledu je velmi silná a veřejnost vždy skoupí všechny lístky. To je skvělým úspěchem," pochvaluje italský obchodník, jenž působil u Benettonu či Renaultu, kde jako jeho šéf zažil oba Alonsovy tituly v letech 2005 a 2006.