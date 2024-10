Alonso proti většině: Max by se měl v nadávkách krotit

Holandský jezdec za nadávky v přímém přenosu musí absolvovat den prospěšných prací, za což si FIA od mnohých vysloužila kritiku. "Je to směšné," reagoval na trest. "Tohle není cesta kupředu v našem sportu."

A ostatní v padoku mu v tomto ohledu vyjadřovali podporu. Lewis Hamilton mu například doporučil, aby odmítl k veřejně prospěšným pracím zkrátka nenastoupil. Podle Alonsa by se však měl ovládat a vyhýbat se klení při oficiálních akcích.

Občas je třeba šlápnout na brzdu, pro fanoušky jsme vzorem

"Máte odpovědnost vůči sobě, fanouškům a všem, kteří vám věří. Fanoušci na nás vkládají velkou zodpovědnost, protože jsme pro mnoho lidí vzorem. Proto se musíte chovat hezky," vysvětluje španělský veterán.

"Musíte být připraveni být vzorem, když chcete, ale i když nechcete. Když chcete říct něco, co není správné, musíte se ovládat, šlápnout na brzdy a být politicky korektním," nabádá Alonso.

"Fanoušci vás mohou zahrnout velkou láskou, dávat vám spoustu motivace, jsou s tím však také spojena určitá očekávání. Někdy se zkrátka musíte držet zpět," pokračuje.

