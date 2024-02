"19 jezdců si teď myslí, že letos titul nezískají." Kdo se podle Alonsa stane šampionem?

Podle Španěla to bude letos opět jasné: po skvělých výkonech během testů v Bahrajnu za mistry světa předpovídá Maxe Verstappena a Red Bullu. Holanďan bude usilovat o svůj čtvrtý titul poté, co loni překonal několik rekordů F1 včetně nejvyšší počtu vítězství v průběhu jedné sezóny.

Jeho tým ve vývoji nepolevil a proti loňsku na voze RB20 změnil spoustu věcí. Představil na něm několik inovací včetně radikálních bočnic s malými vertikálními vstupními otvory.

Alonso o letošním pořadí týmů říká: "Nemám křišťálovou kouli abych věděl, co ostatní dělají. Myslím si, že Max je mistrem světa a že Red Bull sportu dominuje. Také koncept, který letos představili, je překvapením."

Verstappen bude podle Alonsa letos opět dominovat | foto: Pirelli

"Momentálně je zkrátka musíme sledovat a uvidíme, jaké výkony budou předvádět. Podle mě si 19 jezdců v padoku teď myslí, že šampionát nevyhrají. Stává se to po 99 % času ve vaší kariéře. Tohle je brutální sport," promlouvá 42letý pilot o Formuli 1.

Bude mít podle něj letos Aston Martin se svým vozem alespoň jednou na vítězství? "To lze podle teď těžko říct. Řekl bych, že poté, co jsem viděl Maxe a letošní auto Red Bullu, mají všichni letos menší šanci na vítězství v závodě. Ale je to takové, jaké to je," krčí rameny Alonso.

Loni rakouský tým byl poražen pouze v jednom sprintu a v jedné velké ceně. Podle španělského dvojnásobného mistra světa můžeme možná očekávat ještě větší dominanci Red Bullu než loni. Nakolik je jeho předpověď přesná se dozvíme už tento víkend, kdy se pojede Velká cena Bahrajnu - kvůli Ramadánu výjimečně již v sobotu (a kvalifikace v pátek).