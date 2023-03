Red Bull vstupuje do sezóny nejlépe. Alonso druhý, McLaren před Ferrari

Na piloty čekalo slunečné počasí, teplota vzduchu dosahovala 27 °C, asfalt měl 42 °C. Pirelli přivezlo pneumatiky C1 - C3 (nejměkčí), přičemž letošní C1 je o něco měkčí než loňská C1. Novinkou pro sezónu 2023 je velmi tvrdá směs C0.

Na trať jako první zamířily oba Williamsy následované vozy Alfy Romeo. Alpine se rozhodlo tento víkend pro růžovou barvu, nastupuje s novým předním křídlem proti testům minulý týden, úpravy doznalo i zavěšení.

The pink is back 🤩 Let us know what you think 👇 #BahrainGP #Alpine pic.twitter.com/blZEonfp4v — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 3, 2023

Piloti po třech minutách hned najeli do měřených kol: Alonso 1:35,048 min, Pérez 1:35,069 min, Gasly 1:35,840 min - všichni na středně-tvrdé (C2) směsi. Ferrari s McLareny ztráceli v prvních pokusech přes 2,2 sekundy.

Mercedesy vyrazily k instalačním kolům až po 10 minutách. Hamilton dostal z lékařských důvodů výjimku pro nošení piercingu v nose. Britský pilot očekává náročný start do sezóny. Auto jim sice na rovinkách neskáče, ale podle něj nejsou na úrovni Red Bullu - jeho první čas měl hodnotu 1:35,462 min, zatímco Pérez se posunul o půl sekundy před Alonsa - 1:34,343 min, byť měl v nádrži o 9 kg paliva více.

Nováček Sargeant po prvních kolech Williamsu hlásil, že ve voze cítí smrad spáleniny, proto zamířil do boxů na kontrolu. Zadní křídlo u Ferrari se v zatáčkách divoce vlní - rozhodně se nechová tak, jak by mělo. U Sainze je stabilnější, má 2 nosníky místo jednoho.

Po 18 minutách od začátku nasazují piloti Haasu jako první měkkou směs, Magnussen se s ní dostává na 4. příčku se sekundovou ztrátou na Red Bull, Hamilton zajíždí kolo za 1:35,014 min.

Comparativa de alas traseras en Ferrari. Leclerc con la de un solo soporte.



Rear wing comparission at Ferrari. Leclerc with the single pylon one. #f1 #BahrainGP pic.twitter.com/5ELtmalzSQ — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 3, 2023

Stroll s Aston Martinem po svém zranění a operaci odkroužil 2 kola a vrátil se do garáže. Má něco v nepořádku s vozem nebo jej zlobí zápěstí? Jako náhradník je v Bahrajnu připraven Felipe Drugovich, jenž místo něj testoval.

Red Bully v polovině tréninku přešly na měkkou směs a Pérez se na ní hned zlepšil na 1:32,758 min, Verstappen byl o 6 desetin pomalejší. Piastri s McLarenem na stejných pneumatikách ztrácel 2,2 s.

Oscar is back out on track again.



Less than 15 minutes remain in FP1.



NOR 🇬🇧 P3

PIA 🇦🇺 P7#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/kRUZyrjXeu — McLaren (@McLarenF1) March 3, 2023

Stroll se 23 min před koncem vrátil na trať, jeho první pokud 1:37,519 jej řadil na poslední příčku. "Jen mě nechte jezdit," žádal rádiem. Krátce poté dostal divoký smyk Sainz v zatáčce č. 9. Po ukázkové piruetě se naštěstí bez poškození vrátil na dráhu.

Deset minut před koncem se na 2. místo mezi oba Red Bully vklínil Alonso na měkké směsi - 1:33,196 min, zatímco jeho týmový kolega pokračoval ve sbírání kilometrů (1:35,589 min).

Red Bull v závěru již nikdo neohrozil, Pérez si před Alonsem udržel náskok 4 desetin navzdory těžšímu vozu. Na záda jim dýchají Verstappen s Norrisem, Ferrari díky Leclercovi patří až pátá příčka. Mercedes překvapivě skončil až na rozhraní první a druhé desítky. Více o formě týmů prozradí druhý trénink, který začíná v 16 h.

Max Verstappen měl se svým vozem v 1. tréninku problémy | zdroj: Red Bull

Red Bull podle odborného poradce Helmuta Marka prošetřuje podivné chování na Verstappenově voze, který se nechoval tak jako v testech. Max i Checo přitom měli v tréninku stejné nastavení, problém se objevoval v pomalejších zatáčkách.

McLaren je naproti tomu podle šéfa Zaka Browna "zatím spokojený. Když jsme poslouchali naše piloty, byli s autem spokojenější než v testech, takže to vypadá, že dosahujeme pokroku. Tato auta nejsou nikdy dokonalá, takže bych nikdy neřekl, že jsme něco vyřešili, ubíráme se nicméně správným směrem. Myslím, že předvedeme lepší výkonnost než v testech."

GP Bahrajnu (Bahrain International Circuit) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:32,758 2. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:33,196 3. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:33,375 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:34,165 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:34,257 6. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:34,298 7. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:34,402 8. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:34,575 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:34,689 10. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,917 11. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:35,015 11. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,966 12. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:34,997 14. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:35,043 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:35,105 16. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:35,402 17. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:35,455 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:35,749 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:36,018 20. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:36,072

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ