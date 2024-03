Mezi Ricciardem a Cunodou létala nejen šťavnatá slova

Karty byly rozdány na začátku - Daniel Ricciardo startoval na použité měkké směsi a počítal s tím, že na závěrečná kola. Stavěl ve 14. kole jako jeden z prvních, Cunoda vyměnil pneumatiky kolo po něm. I druhé výměny proběhly rychle po sobě - Japonec zastavil v 35. kole, Australan v následujícím. Ovšem s tím rozdílem, že první nazul druhou sadu tvrdých a druhý novou nejměkčí.

Deset kol před cílem se týmová dvojice dotáhla na Kevina Magnussena, ale Dán jak známo, patří mezi hodně tvrdé soupeře. Nakonec v 51. kole Ricciardo vyzval tým, aby nařídil výměnu pozic, protože dle jeho názoru měl na rychlejší sadě pneumatik větší šanci. Vedení týmu také o kolo později vydalo pokyn ke změně pořadí: Yuki, driver swap, driver swap! Ovšem Cunoda podrážděně reagoval: Are you kidding me, now! (Teď si ze mě děláte legraci). Ricciardo už nakvašeně reagoval I don't... I don't need to say anything (Nemám k tomu co dodat) a Juki tedy pustil v 53. kole Daniela před sebe. Předesílám, že žádný dodatek o zpětné výměně, pokud Ricciardo Magnussena nepokoří, nepřišel.

Je pravdou, že trojice dotahovala mocnými kroky jedenáctého Zhoua, ale otázkou také je, zda Číňan situaci za sebou jenom nekontroloval. Cunoda ještě hodně sarkasticky poznamenal Thank you, guys, I appreciate it (Díky, pánové, cením si toho) a poté v litaniích pokračoval: Yeah, he's got to speed up, man (Měl by zrychlit), načež ho tým zkoušel uklidnit: Loud and clear, Yuki, just do your best (Klid a jeď čistě, udělej to nejlepší). Což bylo jako rudá muleta před býkem. He's not fast, he's not fast at all (Není rychlý, vůbec není rychlý) křičel Cunoda do radiokomunikace a tým jen lakonicky odpověděl We are looking at it (Prověřujeme to). Ale k žádné akci už nedošlo.

V dojezdovém kole oba piloti málem kolidovali v zatáčce 8, když Cunoda do Ricciarda téměř vrazil. Mezitím opakoval svému inženýrovi Pierru Hamelinovi F**k, what the f**k? I'll save it. He's a f**king helmet. Překládat asi netřeba...

Prohlášení od týmu přišlo jako jedno z posledních, ale mezitím se oba piloti vyslovili k dané situaci komentátorům TV F1: "Nevím. Poslouchal jsem radiokomunikaci a pokoušel se zůstat v pohodě. Nezralost? Momentálně se chovám rozumně, můžeme tomu říkat nezralost. Juki byl zjevně rozčilen týmovými příkazy, ale o tom jsme mluvili před závodem. Bylo pravděpodobné, že v závěru pojedu na měkké směsi, takže budu rychlejší a pravděpodobně ten příkaz dostane. Bojujeme o třinácté místo, nejsou za něj body, takže ať máme šanci aspoň pro jedno auto získat lepší umístění. Měl jsem určitě větší šanci, ale ta se kolo za kolem vzdaluje, je třeba ji využít, jakmile to jde. Čím déle jste ve vláčku, přilnavost klesá, počítá se každé kolo," prohlásil Ricciardo.

Cunoda byl mnohem méně sdílný a pochopitelně prohlásil: "Zcela upřímně, nechci o tom mluvit. Byli jsme mimo body, na Magnussena jsem měl a několikrát jsme byli téměř bok po boku. A pak si mám v posledních kolech vyměnit pozici. Upřímně, nechápu to. Bude potřeba si to projít. Nakonec Daniel Kevina stejně nepředjel, takže... ale nic."

Jak se zdá, nejen nový krkolomný název bude u fanoušků F1 budit zájem.