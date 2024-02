Verstappen k Ferrari? "Nikdy neříkej nikdy," komentuje Max

Verstappen je po zisku svého třetího titulu spokojený tam, kde je. Stáj z Milton Keynes má poskytuje to nejrychlejší auto v poli a potíže nemá ani se svým týmovým kolegou Sergiem Pérezem - ideální podmínky pro to, aby pokračoval ve svém úspěšném tažení za dalšími mistrovskými trofejemi.

Zvážil by za současné situace případnou nabídku z Maranella? "Nechci znít neuctivě nebo tak nějak. Vůči značce Ferrari chovám velký respekt, ale jsem momentálně velmi spokojený tam, kde jsem," uvedl po odhalení nového monopostu RB20.

"Cítím se dobře v prostředí, v němž se nacházím, nehledám tedy změnu. Ale znovu, z toho, co jsem ve svém životě poznal a ze svých zkušeností nikdy ničemu neříkám nikdy. U mě to nicméně momentálně není ani v hlavě," vysvětluje upřímně Verstappen.

Lewis Hamilton, Max Verstappen a Charles Leclerc po závodě v Mexiku | foto: Red Bull Content Pool

"Ale opět, tohle je jen Formule 1. Chci také dělat více věcí než jen Formuli 1," pokračuje holandský pilot Red Bullu. I on byl překvapen rozhodnutím Lewise a načasováním jeho oznámení o přestupu ke Scuderii.

"Když chce nakonec někdo jezdit za Ferrari a obzvlášť někdo jako je Lewis poté, co toho tolik dosáhl, pokud je to jeho snem a cílem... Nevíme o jednáních v Mercedesu, u Ferrari, co bylo slíbeno, co si myslí, že nastane, proto nemůžete z naší strany poctivě zhodnotit, proč došlo k takovému rozhodnutí," komentuje Max.

"Ale pokud je s přestupem spokojený, měl by jít. Myslím, že to bude cool. A samozřejmě, doufám, že bude úspěšný. Momentálně to ale nevíte," dodává Verstappen, který se chystá již na svou devátou sezónu s Red Bullem.