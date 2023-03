Hamilton je z rychlosti Red Bullu v úžasu, Leclerc varuje Ferrari před množstvím práce

Úřadující mistr světa se kolem Hamiltona prohnal po startu z 15. pozice už ve 12 kole, zatímco Pérez na čele ujížděl o sekundu na kolo. "Rozhodně jsem nikdy neviděl tak rychlé auto," pronesl po závodě pilot Mercedesu, jenž cílem projel za svým týmovým kolegou Georgem Russellem na pátém místě.

"Když jsme my bývalí rychlí, tak jsme nebyli rychlí o tolik. Je to to nejrychlejší auto, jaké jsem kdy viděl, obzvlášť ve srovnání se zbytkem. Nevím proč nebo jak, ale Verstappen se kolem mě prohnal s velkou rychlostí," popisuje užaslý Hamilton.

"Ani jsem se nenamáhal jej blokovat, protože ten rozdíl v rychlostech byl ohromný. Nemůžu zpochybňovat legalitu Red Bullu, protože odvedli lepší práci," pokračuje dále s tím, že jeho Mercedes je "hodně pozadu v přítlaku."

🇪🇸 Carlos: "We have work to do and we know the car is not where we want it to be at the moment. However, we will keep pushing and I am fully confident we can improve the situation."



