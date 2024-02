"Lewisovo rozhodnutí akceptujeme, jednou to přijít muselo." Mercedes reaguje na odchod své hvězdy

"Mercedes a Lewis Hamilton se na konci sezóny 2024 rozejdou. Lewis využil výstupní klauzuli v kontraktu, který byl oznámen loni v srpnu a tato sezóna bude tudíž jeho poslední u Stříbrných šípů," potvrzuje německá stáj oficiálně rozchod, o kterém jsem vás informovali dříve.

Končí tak 17leté partnerství Lewise s Mercedesem a 11leté partnerství s jeho továrním týmem, do kterého přišel v roce 2013 z McLarenu, což tehdy bylo rovněž velkým překvapením.

"Pokud jde o naše jezdecké složení, náš vztah s Lewisem se stal tím nejúspěšnějším, jaký sport zažil. A samozřejmě se do minulosti můžeme ohlížet s hrdostí. Lewis vždy bude součástí sportovní rodiny Mercedesu," popisuje zklamaný šéf Toto Wolff.

"Vždy jsme ale věděli, že naše partnerství jednou přirozeně skončí, a tento den nyní nastal. Akceptujeme Lewisovo rozhodnutí hledat čerstvou výzvu a je to vzrušující přemýšlet o našich budoucích příležitostech. Stále nám však zbývá jedna sezóna a my se soustředíme na to, abychom dosahovali v roce 2024 během závodů výborné výsledky," pokračuje.

Hamilton k tomu uvádí: "Tohle rozhodnutí bylo jedno z těch nejtěžších, které jsem kdy musel udělat. Ale nyní je pro tento krok správný čas a já se na novou výzvu moc těším. Navždy budu rodině Mercedesu vděčný za podporu, zejména Totovi za jeho přátelství a vůdcovství. Budu to chtít zakončit co nejlépe. V této sezóně jsem 100% odhodlaný předvádět ty nejlepší výkony, které budu moci."

Stáj z Maranella příchod britského pilota rovněž potvrdilo ve svém prohlášení: "Scuderia Ferrari s potěšením oznamuje, že se Lewis Hamilton přidá v roce 2025 k týmu na základě víceletého kontraktu."

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH