McLaren odhalil své zbarvení pro sezónu 2024 + FOTO

Představené zbarvení McLarenu obsahuje prvky antracitově černé, papájově oranžové se trochou chromované - například čísla jezdců na horní straně nosu. Na bočnicích se vyjímá název sponzora OKX, vidíme jej také na horní straně zadního křídla, nad krytem motoru je reklama Chrome, prohlížeč Googlu.

Do sezóny vstoupí s již zkušenými jezdci - s Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, kteří budou chtít zajíždět ještě lepší výsledky než loni. Tým povede Andrea Stella, technickým šéfem je Rob Marshall, jenž přišel z Red Bullu, roli šéfa konceptu vozu a výkonnosti zastává David Sanchez donedávna pracující pro Ferrari. Aerodynamiku má na starosti Peter Prodromou, jenž v F1 sbírá zkušenosti již přes 30 let.

McLaren své nové auto MCL38 oficiálně představí světu 14. února 2024, tedy týden před tím, než v Bahrajnu začnou předsezónní testy. V Sáchíru se pak o týden později již pojede i první závod.

Výkonný ředitel týmu Zak Brown k tomu poznamenává: "Máme radost, že můžeme odhalit naše zbarvení pro sezónu 2024 Formule 1 před novou sezónou. Design vypadá skvěle a já se už nemůžu dočkat toho, až vyrazíme závodit a uvidím ho, jak příští měsíc ožije na dráze."

"Rok 2023 jsme nezačali tak, jak jsme chtěli, ale Andrea a tým odvedli skvělou práci během restrukturalizace organizace a tvrdá práce pokračuje dále s tím, jak si udržujeme tempo sezóny 2024. Věřím, že vzrušující dvojice v podobě Landa a Oscara bude společně pokračovat v tvorbě dalších skvělých vzpomínek po tak působivé druhé polovině minulého roku, kdy jsme skončili v šampionátu s 302 body čtvrtí," pokračuje Brown.

To všechno jsou kroky kupředu z loňska v pokračování naši mise potlačit to a bojovat na čele startovního roštu. Těšíme se, že naplníme naše ambice a že naší cenní partneři a fantastičtí fanoušci budou hrát nedílnou součást v této cestě letos. Jsme vděční za jejich pokračující podporu a víme, že také sdílejí naši vášeň pro úspěch," dodává ředitel McLarenu.

