Norris popisuje, v čem je Piastri lepší než jeho bývalí týmoví kolegové. A jak vnímá změny v týmu?

Australský nováček, jenž dozrával u Alpine, je považován za velký talent. McLaren mu hned dal závodní šanci a Norris se má co ohánět, aby se udržel před ním.

"Nechci, aby to o něm vyznívalo příliš dobře. Ale odvádí velmi dobrou práci. Auto chápe správně, přitom to není lehké jej ovládat. Myslím, že to je jasně patrné z toho, co o něm za ta léta řekli minulí jezdci a já," popisuje 23letý Brit, jenž za McLarenem závodí již 5. sezónu.

Oscar Piastri ve Velké ceně Austrálie | foto: Pirelli

"V Saúdské Arábii odvedl velmi dobrou práci. Poprvé se letos dostal do Q3, takže mě drží na špičkách," pokračuje Norris v chvále svého týmového kolegy, který poté ve svém domácím podniku v Austrálii dokonce vybojoval hned 4 mistrovské body.

Oceňuje také jeho zpětnou vazbu, která se více podobá tomu, jak vnímá vůz McLarenu on: "Naše komentáře se zřejmě více shodují, než tomu bylo v minulých letech," kdy měl po svém boku Carlose Sainze či Daniela Ricciarda.

"To je dobrá věc, protože to představuje lepší dynamiku pro soustředění inženýrů, aerodynamiků, inženýrů v továrně - znamená to, že v podstatě chceme ty stejné věci," vyzdvihuje Norris přínos pro svůj tým.

Lando Norris se svým bývalým týmovým kolegou Danielem Ricciardem | foto: McLaren

Ten nedávno restrukturalizoval své technické oddělení, které opustil jeho šéf James Key. Aerodynamické oddělení nyní povede Peter Prodromou a jako technický ředitel pro koncept auta a výkonnost přijde Davide Sanchez z Ferrari.

"Myslím, že každý se v určitou chvíli musí rozhodnout. Zak [Brown] má také své šéfy. Nakonec to je byznys. Jde o to, co je nejlepší pro byznys a ne o to, co vypadá nejlépe. Někdy musíte být trochu chladnokrevnější. Dochází k tomu ve všech týmech," komentuje závodní pilot McLarenu.

"Vždy chcete mít lepší lidi a snažíte se zbavit těch, kteří možná nepodávají výkony na takové úrovni, kterou byste potřebovali. Obzvlášť v F1 to je tak náročné a těsné. Nechcete žádnou slabinu v jakémkoliv tvaru či formě... je jasné, že ke změnám muselo dojít, a také k nim došlo," uzavírá Norris.