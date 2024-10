"FIA bude čelit otázkám, já jsem byl na rozdíl od Maxe za stejný manévr potrestán," nechápe Piastri + VIDEO

Komisaři se dostali pod palbu poté, co Lando Norris v závěru velké ceny obdržel pětisekundovou penalizaci, když předjel Maxe Verstappena - oba se přitom ocitli mimo trať. Pilot McLarenu však po vnějšku v zatáčce č. 12 Holanďana objel a vrátil se před ním.

Piastri o den dříve během sprintu obdržel identický trest za to, že ve stejném místě vytlačil mimo trať Pierra Gaslyho, podobně ocenili komisaři v závodě také manévr Georgea Russella.

Safe to say George (and Toto) didn't agree with this penalty as he fought through the field 😳📻#F1 #USGP pic.twitter.com/xFsAeUUP84 — Formula 1 (@F1) October 21, 2024

U McLarenu po závodě a ztrátě třetího místa ve prospěch Verstappena jezdícího na hraně zavládly frustrace. "Myslím, že když se podíváte na můj trest z sprintu, šlo v podstatě o totožnou kopii souboje Maxe a Landa. Já jsem ale zůstal na trati a obdržel penalizaci," nechápe Piastri.

"Takže ne, není to moc jasné. Je to těžké, zkrátka velmi těžké. Cítím, že jako jezdci máme také různé výklady toho, co je podle nás fér a co ne, obzvlášť když přijde na to, když jste na vnější straně jiného jezdce," pokračuje mladík McLarenu.

The battle of the Circuit of the Americas. The latest chapter in this thrilling championship story 📖#F1 #USGP pic.twitter.com/EK0VtkUEFk — Formula 1 (@F1) October 21, 2024

"Ale rozdíl 10 nebo 20 centimetrů by neměl být tím rozdílem, na základě kterého máte nárok na místo nebo nikoliv," stěžuje si dále Piastri na nekonzistentní rozhodování komisařů.

Těm podle něj často chybí závodní zkušenosti a kvůli posledním událostem na nich bude mít pár dotazů: "Pro komisaře, kteří obecně toho s vozem [F1] moc nenajezdili, to je velmi těžké posuzovat obzvlášť tyto okamžiky."

"Takže ano, myslím, že můj incident ze Sprintu a Landův s Maxem ze závodu vypadají velmi podobně, ale s opačnými tresty. Jsem si jistý, že budeme mít určité otázky," dodává Piastri.