"Bude to výzva!" Pérez chce v roce 2024 konečně porazit Verstappena

Mexičan do loňského šampionátu vstoupil výborně, když ovládl dvě kvalifikace a vyhrál dvě velké ceny z úvodních pěti. Poté na Maxe přestával stačit v kvalifikacích i v závodech a musel se spokojit s druhou příčkou v šampionátu.

Letos je odhodlaný nehrát druhé housle: "Pro mě jde o hlavní cíl, protože druhý už jsem skončil. Mám zájem hlavně o to, abych si o jedno místo polepšil. Jsem si vědom, že to bude výzva. Musíme opravdu využít zimní přípravu, abychom do sezóny vstoupili dobře a udrželi si pak tu úroveň konzistence po celý rok."

Loni sice pomohl Red Bullu k mistrovskému titulu a získání prvních dvou příček mezi jezdci, na svého týmového kolegu nicméně ztratil propastných 290 bodů. Leccos se však během té doby od Verstappena naučil.

Sergio Pérez s Red Bullem RB19 ve Velké ceně Spojených států | foto: Red Bull Content Pool

"Rozhodně tam jsou věci, které se od Maxe naučíte. Samozřejmě je tím nejlepším měřítkem ze všech, protože byl tak konkurenceschopný. Myslím si tedy, že není na škodu se ohlédnout za tím, co dělá, jak to dělá a zkusit se z toho poučit a zlepšit se," popisuje Pérez.

"Vidíte, co u vás funguje, co dělá jinak než vy. Já jsem volil vždy velmi otevřený přístup a myslím, že to je něco, co dobře funguje," pokračuje 33letý mexický pilot, jenž vstupuje do své 14 sezóny F1 poté, co odjel již 257 velkých cen ve své kariéře s průměrným ziskem 5,78 bodů.

"Myslím jen na auto. Je to o tom, jak jsem jej využíval a jak jej můžu využívat lépe během víkendů, na odlišných okruzích a všechno kolem. Myslím, že jsme se svým inženýrem dosáhl velkého pokroku v pochopení toho, jak získat z vozu co nejvíce výkonnosti," věří si Pérez na prahu nové sezóny, která začíná 21. února předsezónními testy v Bahrajnu, kde se hned 29. února pojede také první velká cena.