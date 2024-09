"Norris mistrem světa? Poslední věc, která by Piastriho nadchla," chválí Brundle mladíka McLarenu + VIDEO

Anketa Měl by McLaren zavést týmovou režii a jet na Norrise? Ano 100 %

Ne 0 % Hlasoval 1 čtenář. Výsledky

Forma McLarenu v průběhu letošní sezóny dále stoupá, nyní místo boje o pódia pošilhává po mistrovských titulech. Lando Norris v šampionátu ztrácí na Maxe Verstappena 62 bodů, McLaren na Red Bull mezi konstruktéry pouhých 8 bodů.

Stáj z Wokingu se však zdráhá zavést týmovou režii, místo toho ctí 'papájová pravidla:' piloti spolu můžou na trati volně bojovat, nesmí však mezi nimi za žádnou cenu dojít ke kontaktu. A mladší Piastri toho náležitě využívá: již na Hungaroringu se v první zatáčce ujal vedení, podobný kousek předvedl minulý víkend v Itálii, když po velmi pozdním zabrzdění šel na hranu a opět se těsně dostal před Norrise. Ten dostal přetáčivý smyk při vyhýbání se kontaktu, proto jej předstihl i Carlos Sainz s Ferrari.

"Piastri nemá očividně žádný zájem o mistrovské šance Norrise proti Maxovi Verstappenovi, což dosvědčil už v Maďarsku... Závodník ve mně tento přístup obdivuje. Proto Piastri vyhrál šampionáty a skončil ve vítězném F1 voze," chválí jej Brundle.

Onboard with the McLaren duo for THAT Lap 1 move 🔥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EZCjpxlWtB — Formula 1 (@F1) 2. září 2024

"Poslední věc, která by ho nadchla, je ovládnutí mistrovství světa Norrisem ve stejném voze. To ale neznamená, že v určitou chvíli nepomůže a že již nepomohl, ale tato závodní mentalita a zabijácký instinkt jsou velmi důležité," podotýká bývalý pilot a současný televizní komentátor.

"Říkal jsem to v komentáři v Maďarsku: pokud by se tam role otočili, pustil by Piastri Norrise zpět do vedení? Opravdu neznám odpověď. Vím, že spousta bezohledných a sobeckých mistrů světa, proti kterým jsem závodil, by to neudělala," upozorňuje 65letý rodák z britského Norfolku.

Poté se vrací k víkendovým událostem v Monze a úvodnímu manévru Piastrimu, který posléze otevřel cestu k vítězství Ferrari: "I když to bylo všechno velmi dobré pro Piastriho a Ferrari, nepomohlo to týmu McLarenu."

McLaren are in fine form... there's nothing to separate the papaya duo over the last five races 🤝🧡#F1 pic.twitter.com/vuijr1zYqx — Formula 1 (@F1) 3. září 2024

Měl by McLaren v rámci férového přístupu nechat i nadále své jezdce spolu volně závodit nebo by měl zakročit a soustředit se v šampionátu na lépe postaveného Norrise, aby měl co nejvyšší šanci na poražení Maxe Verstappena?

V padoku se spekuluje o tom, že Piastri má ve smlouvě zakotveno rovnocenné postavení, volnost závodění a to, že zkrátka nebude nikterak týmovou dvojkou. Jeho manažerem je krajan Mark Webber, který má s týmovou režií bohaté a negativní zkušenosti, když po boku Sebastiana Vettela závodil za Red Bull.