"Očekávání byla na počátku příliš vysoká," hodnotí šéf Ferrari. Je třetí místo lepší než druhé?

Vasseur převzal stáj z Maranella po svém předchůdci Mattiovi Binottovi na přelomu roku. Během sezóny doplácela nedostatek spolehlivostí i chyby, jichž se dopouštěli piloti či stratégové na boxové zídce. Proto nakonec boj o druhé místo mezi konstruktéry s Mercedesem těsně prohrála - v konečném účtování ji scházely 3 body. Vrcholným okamžikem bylo vítězství Carlose Sainze v Singapuru.

"Dnes nám nic neschází. Myslím, že jsme byli rozjeti před sezónou, v níž jsme se trápili podstatně více. Potýkali jsme se s problémy se spolehlivostí. Pouze poslední závod nedělá šampionát, ale celkově si odnáším jako pozitivum to, že se zlepšujeme," říká Vasseur.

"Když se podíváte na poslední tři či čtyři podniky, stáli jsme vždy v první řadě a bojovali jsme s Red Bullem . Musíme si udržet tento vzestupný trend pro příští rok," burcuje 55letý Francouz, který dříve vedl v F1 týmy Renault či Sauber.

"Myslím, že úroveň očekávání byla na počátku příliš vysoká a když jsme dorazili do Bahrajnu, bylo to celkem OK, ale potom v Džiddě a dále to bylo těžké. V tomto období sezóny jsme prožívali docela náročné okamžiky," popisuje.

Frederic Vasseur s Carlosem Sainzem na pódiu po vítězství v Singapuru | foto: Scuderia Ferrari

"Ale pak jsme se vrátili a řekl bych, že po [letní] přestávce jsme absolvovali sedm nebo osm, nevím, velmi dobrých závodů. Vždy jsme stáli v první řadě, vždy jsme bojovali o pole-position, v posledních dvou či třech podnicích jsme bojovali s Red Bullem," vypočítává Vasseur.

"Myslím, že celkově jsme doplatili spíše na nějaké potíže se spolehlivostí v boji o druhé místo než na cokoliv jiného. Je to fajn mít prostor pro zlepšení i pro příští rok, ale nechtěl bych být příliš velkým optimistou. Nicméně když se podíváte na poslední část sezóny, tak podle mě musíme stavět na této dynamice," vyzdvihuje šéf Ferrari, které na konstruktérský titul dosáhl naposledy v roce 2008.

"Náladu závodního týmu musíte budovat na výsledcích, to je jedinou motivací.... Myslím, že i když zažijete zklamání, protože jsme do Abú Zabí přijeli s jasným cílem skončit druzí a nedosáhli jsme ho, ale na druhou stranu je to pro nás také asi lepší skončit třetí na dobré vlně než druzí zásluhou havárii ostatních," dodává Vasseur.