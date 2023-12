FIA vyšetřuje Tota Wolffa a Susie Wolffovou kvůli střetu zájmů. Týmy F1 popírají, že by k tomu daly podnět

Nejprve si shrňme základy: deset týmů F1 fungují jako dodavatelé produktu držiteli komerčních práv, tedy společnosti Liberty Media a Formula One Management (FOM). Tento produkt je upravován, vylepšován a předáván konzumentům, televizním společnostem a fanouškům.

Šéf Mercedesu Toto Wolff tedy poskytuje svůj produkt F1, ta jej poté prodává. Zároveň si však udržuje kontrolu nad tímto produktem, jelikož je Mercedes oddělenou entitou F1. Jeho manželka Susie Wolffová je ředitelkou F1, v níž spadá pod prezidenta Stefana Domenicaliho, jelikož má na starosti sérii ženskou F1 Academy, která byla ustanovena letos.

Stížnost vyvstala kvůli tomu, že Toto Wolff na schůzce šéfů týmů F1 hovořil o záležitostech, o nichž ostatní neměli ani ponětí a které mohl získat pouze od FOM. Teoreticky je mohl zneužít k tomu, aby jeho Mercedes v F1 získal nad svými soupeři výhodu. A přirozeně se má za to, že se Susie Wolffová od šéfů týmů dostává k takovým informacím, z nichž by mohla těžit FOM, která má být oddělenou od dodavatele produktu, tedy od týmů F1.

Manželé Wolffovi v úterý shodně takové informace popřeli s tím, že jsou naprosto nevinní. Susie k tomu krátce po zahájení šetření ze strany FIA navíc přidala, že ji takové obvinění "hluboce urazilo."

A včera postupně všechny týmy Formule 1 (přirozeně krom Mercedesu) vydaly shodná prohlášení o tom, že by to byly ony, kdo by o této záležitosti informovali FIA.

"Můžeme potvrdit, že jsme FIA nepodali žádno stížnost vzhledem k obvinění, že by mezi některým z týmových šéfů a členem personálu FOM docházelo k výměně informací důvěrné povahy. Máme radost z F1 Akademie a plně ji a její ředitelku prostřednictvím našeho odhodlání ji od příští sezóny sponzorovat v rámci našich zbarvení," uvádějí týmy ve svých prohlášeních.