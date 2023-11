S bílou na křídlech: Ferrari odhaluje nové zbarvení pro závod v Las Vegas, cílí na Mercedes + FOTO

F1 se příští víkend vrací do americké Nevady po dlouhých 41 letech. Tentokrát se nebude jezdit na parkovišti kolem kasina Caesar's, ale po hlavní třídě Las Vegas. Po Miami a Austinu letos přitom půjde již o třetí americký podnik.

Scuderia si připravila nové zbarvení, které má kořeny ve zlaté éře F1 v Americe, kde se v letech 1976 - 1984 jelo hned 19 velkých cen. Na své tituly tehdy dosáhl s Ferrari Niki Lauda (1975 a 1977), přičemž bral vítězství i ve Watkins Glen 1975. Na tomto kontinentu vyhráli i další piloti stáje z Maranella: Carlos Reutemann či Clay Regazzoni.

Nové zbarvení Ferrari pro závod v Las Vegas | foto: Scuderia Ferrari

Podle Ferrari "tehdy bylo ve zbarvení Ferrari kromě červené i hodně bílé. Letos se to Scuderia při návratu do Las Vegas rozhodla zopakovat, když pro SF-23 vytvořila zcela nové zbarvení skládající se pouze z červené a bílé."

Italský tým by tam rád zopakoval svůj výkon ze Singapuru, kde Red Bullu uštědřil letos jedinou porážku, když si pro své druhé vítězství v kariéře dojel Carlos Sainz.

Rád by přitom v šampionátu konstruktérů předstihl Mercedes, který má o 20 bodů více. "Pořád jsme v boji o druhou příčku," upozorňuje šéf Frederic Vasseur, jenž litoval promarněné příležitosti v podobě odstoupení Leclerca před startem GP Brazílie.

Nové zbarvení Ferrari pro závod v Las Vegas | foto: Scuderia Ferrari

"Bylo to zklamání, protože jsme mohli získat spoustu důležitých bodů do šampionátu, jenže před startem jsme kvůli problému se spolehlivostí přišli o Charlese, jinak by startoval z první řady poté, co jsme obětovali jeho šance ve sprintu ve prospěch velké ceny. Carlos měl o víkendu své vlastní potíže a na startu přišel o několik míst, když ho potrápila spojka," přibližuje Vasseur.

V Las Vegas se pojede v netradiční časy: 1. trénink již ve čtvrtek večer (20:30) místního času, v pátek 2. a 3. trénink a v sobotu kvalifikace i závod. U nás je však třeba počítat s devítihodinovým časovým posunem - velká cena díky tomu dle našeho času až v neděli v 7:00 ráno.