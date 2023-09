McLaren předčasně prodlužuje smlouvu s Piastrim. "Hodně na mě tlačí," chválí jej Norris

Kontrakt mladému Australanovi ve Wokingu vyprší ještě o rok později než Norrisovi. Dokládá to spokojenost týmu s nováčkem, který během sprintu v Belgii dojel druhý za Maxem Verstappenem a letos již šestkrát dojel na bodech, přestože často nastupuje se staršími díly než jeho týmový kolega.

"Nejprve mu chci pogratulovat. Myslím si, že jakýkoliv kontrakt, který vám umožňuje zůstat déle ve Formuli 1, je skvělou věcí. Podává dobré výkony, udělal vše, co potřeboval," komentuje Norris rozhodnutí vedení McLarenu.

"Myslím, že to, co už během letošní sezóny dokázal dosáhnout, předčilo očekávání většiny lidí. Hodně na mě tlačil. Není to příjemné, není to nic, co bych chtěl, ale odvádí velmi dobrou práci, takže mu gratuluji k tomu, že bude pokračovat nakolik dalších let," pokračuje zkušenější z pilotů oranžové stáje.

"V první polovině sezóny jsme si užili legraci a dosáhli velkého pokroku. Když je součástí toho pokroku, který snad bude pokračovat i příští rok, v roce 2025 a 2026, tak se má opravdu na co těšit," komentuje Norris na tiskové konferenci v Suzuce s tím, že McLaren má podle něj nyní to nejlepší jezdecké složení.

"Já jsem samozřejmě moc šťastný, že jsme to už mohli oznámit. Měl jsem závodit i příští rok, ale oznámit prodloužení až do konce roku 2026 je velmi vzrušující," uvádí Piastri k prodloužení své smlouvy. "Je to vždy příjemné mít ten pocit bezpečí."

"Z mého pohledu to dávalo smysl a z pohledu týmu taktéž. Dlouhá doba a pokračování spolupráce je pro nás všechny tím příjemným dílem důvěry," těší 22letého australského mladíka, kterému loni při přestupu dělal těžkosti jeho předchozí zaměstnavatel, francouzská stáj Alpine.

Stress-free contract announcement like always 😉 — Oscar Piastri (@OscarPiastri) September 20, 2023

McLaren do Japonska k víkendovému závodu přijel dobře naladěn po Singapuru, kde mu fungovaly další nové díly a s nimiž Norris vybojoval stříbro. Piastri tam skončil sedmý, startoval však až ze 17. místa poté, co v závěru úvodní části kvalifikace neměl kvůli havárii Lance Strolla možnost zajet rychlý čas.