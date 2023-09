Ferrari udělalo velký pokrok, Leclerc věří v další vítězství

Scuderia letos nedokázala navázat na výkony, které předváděla v minulé sezóně, proto se pro Velkou cenu Španělska rozhodla změnit koncept svého vozu, jelikož vývojový směr v té době již nepřinášel žádné výkonnostní zisky. Nyní se již soustředí na rok 2024 a s posledními úpravami přišel také vzestup.

Po 3. a 4. místě za Red Bully na domácí Monze v Singapuru nečekali, že budou konkurenceschopní, jelikož jejich hlavní síla měla spočívat na okruzích s nízkým přítlakem. Vítězství Carlose Sainze jim je ale naplnilo nadějí, že budou rychlí tento víkend v Japonsku i ve zbývajících závodech letošní sezóny.

"Opravdu doufám, že tu bude možné v Suzuce zopakovat," říká Leclerc po senzačním víkendovém výsledku na městském okruhu Marina Bay. "Jak jsem řekl v Zandvoortu, provedli jsme spoustu testů. V Monze jsme si je chtěli ověřit a porozumění, které jsme o voze nabyli, jsem aplikovali všude. Zdá se, že to představuje velký krok vpřed."

Ferrari si v Singapuru dojelo pro své první letošní vítězství | foto: Scuderia Ferrari

"Singapur býval náš velmi dobrý okruh, takže jsme museli počkat o jeden závod déle, abychom viděli, zda jsme opravdu dosáhli slušného, konzistentního pokroku nebo šlo o výjimku," pokračuje pilot Ferrari, které se nechtělo v hodnocení po GP Itálie unáhlit.

Jedním z problémů vozu SF-23 byly aerodynamické špičky, které vedly k tomu, že se v rychlých zatáčkách choval nestabilně. Inženýrům se naštěstí podařilo najít kompromisní nastavení, byť se s ním pilotům trochu hůře jezdí.

"Myslím, že hned od prvního závodu jsme věděli, že máme nepředvídatelné auto. Kvůli tomu jsme se museli pohybovat v oblasti vyvážení v bezpečné zóně a nemohli jezdit s velkou přilnavostí v přední části," popisuje Leclerc.

"Kdy vám záď ustřelí, přicházíte o spoustu přilnavosti a zkrátka se to velmi obtížně zvládá. Není to tak, že bychom měli nedotáčivé auto, ale museli jste jej nastavit nedotáčivě, aby bylo předvídatelnější. A to je trochu náročnější," dodává Leclerc.