Stát se týmovým kolegou Verstappena? "Určitě bych byl vůči tomu otevřený," říká Norris

Holanďan má s Red Bullem dlouhodobý kontrakt, který vyprší až na konci roku 2028, zatímco Lando Norris je smluvně spjat s McLarenem do roku 2025. O jeho služby je v padoku zájem, dřívější příchod do svého týmu by uvítal odborný poradce rakouské stáje Helmut Marko.

Co říká Norris na to, že by měl jezdit po boku Verstappena? "Rozhodně bych tomu byl v budoucnu otevřený. Můžu s radostí říct, že Max je asi jedním z nejlepších jezdců v historii F1," chválí umění svého soupeře, který letos pohodlně kráčí za svým třetím titulem.

"Nikdy jsem proti němu nezávodil, dokud jsem se nedostal do F1, vždy jsem jezdil o kategorii níž. V motokárách jsem ho už znal docela dobře. V roce 2012 - 2013 jsem se s tím poprvé setkal a poznal jej, takže jsem mohl pozorovat, co dělá," popisuje britský pilot McLarenu.

Max Verstappen si přiťukává s Landem Norrisem | foto: McLaren

"Myslím si, že dokáže podávat dobré výkony nejen díky dobrému autu. Nezáleží na tom, v čem sedí - dokáže předvádět výkony na podobné úrovni. Možná s odlišnými výsledky, ale na podobné úrovni," chválí svého soupeře, s nímž velmi dobře vychází.

"Podle mě by v takovém okamžiku bylo skvělé pracovat po boku někoho takového. Zároveň zjistit, jestli se proti němu opravdu můžu postavit. Já bych byl vůči tomu otevřený," dodává hrdě Norris.

Ten momentálně dosahuje velmi dobrých výsledků s McLarenem, který si jeho schopností velmi cení a dělá vše pro to, aby si Landa udržel. Nedávno mu vysekl velkou pochvalu také Fernando Alonso, který na něj zapůsobil nejvíce z mladé generace jezdců: "Je skvělým talentem a také příjemným klukem."

