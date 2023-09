Alonso objasňuje příčinu letního trápení Aston Martinu

Španěl se v úvodních 8 podnicích šestkrát probojoval na pódium, jenže v posledních šesti závodech se mu to podařilo jen jednou a forma Aston Martinu jde dolů. Na začátku mu patřila mezi konstruktéry druhá příčka, Mercedes a Ferrari však postupně stáhli jeho náskok a dostali se před něj a v poslední době se na něj pomalu dotahuje i McLaren.

Ředitel výkonnosti Tom McCullough věří, že jejich vývojová cesta je správná: "Učinili jsme určitá vědomá rozhodnutí pro nárůst výkonnosti auta. Stále jsme na té cestě, ničeho jsme se nevzdali, stále se pokoušíme vylepšit celkový přítlak. Jde o kontinuální proces."

"Děje se to, že se mění vlastností některých okruhů, které vyhovují našemu základními balíku lépe a hůře. Ostatní týmy navíc také nespí. Je to relativní hra. Hodně se kolem toho namluví. Pole je nakonec velmi vyrovnané. Dost záleží na tom, abyste ze závodních víkendů dostávali co nejvíce," komentuje McCullough.

V Zandvoortu si Alonso dojel pro svůj nejlepší letní výsledek | foto: Aston Martin

Jenže jejich konkurenceschopnost slábne a podle Alonsa jim nasazované novinky v poslední době život komplikují: "Začnete víkend a cítíte, že auto nereaguje na vaše podněty. Nejste zcela spokojeni s nájezdy do zatáček nebo cítíte, že něco v autě není propojené."

"Pak začnete měnit několik věcí v nastavení a zkrátka zlepšujete jednu nápravu, přičemž zároveň zhoršujete tu druhou. Pohybujete se na jemné hranici, se kterou nejste nikdy spokojení," stěžuje si na příliš časté změny v nastavení monopostu AM23.

"V červenci k tomu docházelo příliš často. Může to souviset s výkonnosti auta, v balíkem, který jsme v té době měli nasazený. Na naše trápení v tom měsíci panovalo několik odlišných názorů, ale žádné jasné vysvětlení nemělo," dodává Alonso.