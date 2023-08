V Zandvoortu předvedl nejrychlejší kolo Alonso, Ferrari na dně + STRATEGIE

Španěl s Aston Martinem zvládl okruh za 1:13,837 min, čímž o 52 tisícin předčil pokus domácího hrdiny, který své nejlepší kolo předvedl o dvě kola později.

Velmi dobře si ve druhé půlce závodu vedl Lewis Hamilton, jenž za Verstappenem zaostal jen o 15 tisícin sekundy a předčil tak Sergia Péreze s druhým Red Bullem, za nímž se seřadily oba McLareny v pořadí Piastri - Norris. Jejich ztráta se ale pohybovala již kolem půl sekundy.

Zklamáním ale byly výkony Ferrari, které mohlo zapomenout na avizovaný útok na bednu. Již tréninky naznačovaly, že moc konkurenceschopné nebude. Carlos Sainz s 13. nejrychlejším kolem díky povedené strategii sice dosáhl alespoň na páté místo, ale Charles Leclerc nakonec skončil v garáži. Při kontaktu s McLarenem si poškodil bočnici předního křídla (to mu mechanici během zastávky vyměnili) a podlahu, podle něj ale přišel o 60 bodů přítlaku a nemělo to smysl v trápení pokračovat až do konce.

Nejrychlejší kola GP Holandska 2023 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



Pneumatiky a strategie

Do závodu piloti za začínajícího deště startovali na hladkých pneumatikách - všichni s výjimkou Hamiltona na měkké C3 směsi, ovšem již po prvním kole mířili do boxů pro intermediálky. Kdo přezul hned, vydělal, kdo naopak váhal v obul je později, ten se propadal (Norris s Hamiltonem ve 3. kole, Russell se Strollem dokonce až ve 4.).

Pětice jezdců se však rozhodla přežít úvodní přeháňku na hladkých gumách a ušetřit dvojici zastávek: Albon, Bottas, Hülkenberg, Piastri a Sargeant. Šlo o lepší rozhodnutí než vyčkat s nasazením intermediálek na třetí či čtvrté kolo.

Pneumatikové strategie GP Holandska 2023 | zdroj: Pirelli

Počasí se postaralo o velmi zajímavou podívanou, život jezdcům a týmům pěkně ztížilo, situaci stratégům komplikovaly i zpomalovací vozy a přerušení v závěru. Chladnější teploty (asfalt klesl pouze na 20 °C) favorizovaly využití měkkých směsí, které díky tomu držely a některým pomohly přežít i za mokra.

Na závěr nezbývá než pogratulovat Verstappenovi, který chtěl koncovku odjet na pneumatikách do extrémního deště, nebýt nehody Zhoua. Potřetí za sebou ovládl Velkou cenu Holandska a vyrovnal rekord Sebastiana Vettela z roku 2013 v podobě devíti vítězství v řadě za sebou v průběhu jedné sezóny. Celkově vyhrál již 46krát v kariéře a 90krát skončil na pódiu.